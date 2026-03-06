La esposa de Leopoldo López denuncia el “saqueo” y destrucción de su casa en Venezuela

Lilian Tintori, mujer del dirigente exiliado en España, asegura que la vivienda fue vaciada y demolida en su interior

La casa en la que Leopoldo López pasó años en arresto domiciliario y que dejó cuando se refugió en la embajada de España y luego escapó al exilio a Madrid ha sido tomada por las autoridades, según ha denunciado su esposa. La activista Lilian Tintori, compañera del opositor venezolano, denunció este viernes el “saqueo” y la destrucción de su casa en el país suramericano por una orden, aseguró, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Delcy Rodríguez ordenó entrar, vaciarla, robarla y tumbarla”, indicó Tintori en un video publicado en Instagram, en el que aseguró que también se llevaron a sus dos perros y loros que todavía estaban en la residencia, ubicada en el noreste de Caracas, en la urbanización Los Palos Grandes.

Tintori dijo que luego de su partida de Venezuela ya habían sufrido robos. Pero ahora asegura que de “forma violenta” entraron a su casa, sin especificar si fueron funcionarios de seguridad o particulares, y se llevaron todo lo que estaba dentro, como fotos, libros, así como mesas.

Casa del opositor venezolano Leopoldo López este viernes, en Caracas, Venezuela. Ronald Peña R (EFE)

“Entraron a la casa, se robaron todo, la vaciaron completa y tumbaron la casa, las paredes por dentro están destruidas”, apuntó. Tintori exigió la devolución de su propiedad y el cese de la persecución contra su familia.

En mayo de 2019, luego de que López se escapó del arresto domiciliario y se refugió en la residencia del entonces embajador español Jesús Silva, su domicilio fue allanado y robado por supuestos agentes del servicio de inteligencia de Venezuela. En 2020, el dirigente de Voluntad Popular se fue al exilio con su familia.

Denuncias de este tipo se han repetido en las últimas semanas entre opositores venezolanos en el exilio. El pasado 25 de febrero, la organización Vente Venezuela denunció la confiscación de la casa de Laura Acosta, asistente de la líder opositora María Corina Machado. La vivienda fue asegurada por cuerpos de seguridad como si se tratara de un proceso de confiscación arbitrario, sin órdenes judiciales.

Ese mismo mes, Magalli Meda, colaboradora de Machado, también denunció que “16 hombres armados” entraron a su casa en Caracas para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”. Meda está fuera de Venezuela tras escapar el año pasado junto a un grupo de opositores con los que estuvo asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. La dirigente detalló que estas personas llegaron en “seis camionetas” y “estuvieron horas adentro para robarse todo y dejar en la puerta carteles que dicen ‘Asegurado’ e ‘Incautado”.

Estas medidas contra los opositores corren a la par que Delcy Rodríguez intenta una apertura política con la ley de amnistía, la excarcelación de centenares de presos políticos y las revisiones de medidas de miles de personas perseguidas a quienes les han otorgado libertad plena.

En 2023, el chavismo aprobó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que permite la incautación de bienes presuntamente adquiridos de forma ilícita para que pasen a ser propiedad del Estado. Pero sus críticos advirtieron que se podía usar para perseguir a la oposición.