Delcy Rodríguez, sobre María Corina Machado: “Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela”

En su primera entrevista a un medio internacional desde que asumio el cargo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó una advertencia a la opositora María Corina Machado. “Con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo”, dijo Rodríguez a la NBC, en una entrevista que se emitirá la tarde de este jueves. “En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”, remarcó.

Machado, que lleva unas semanas en Estados Unidos después de recibir su premio Nobel de la Paz en Noruega a principios de diciembre, ha manifestado su voluntad de volver a Venezuela, pero sin marcar plazos. Las declaraciones de Rodríguez siembran dudas sobre su seguridad en el país si decide regresar.

María Corina Machado en Washington, el 15 de enero. Allison Robbert (AP)

Rodríguez también habló de la posibilidad de ir a Estados Unidos, convirtiéndose en la primera líder chavista en hacer una visita oficial a Washington en casi 30 años. “He sido invitada a Estados Unidos”, dijo Rodríguez a NBC News. “Estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo”, señaló Rodríguez este miércoles, el mismo día que recibió en Caracas al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Rodríguez además defendió la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, a pesar de que las actas electorales de julio de 2024 mostraron una arrolladora victoria de Edmundo González, el candidato de María Corina Machado. Maduro, así como su esposa Cilia Flores, aguarda ahora un juicio en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. “Puedo decirte esto como abogada, que lo soy. El presidente Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, aseveró.

Esta es la segunda entrevista que el chavismo ha concedido a medios estadounidenses. La primera la hizo el hermano de la presidenta y dirigente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a la cadena Newmax. Estas entrevistas se interpretan como concesiones, pues la inmensa mayoría de periodistas extranjeros tienen vetada la entrada al país.