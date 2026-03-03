Vente Venezuela anuncia que María Corina Machado recorrerá Venezuela a su regreso

El segundo de la organización política de la líder opositora, en libertad desde el mes pasado, dice que la prioridad del partido es “el rescate de la institucionalidad venezolana”

Días después de salir de la cárcel, el coordinador nacional de Vente, Henry Alviárez, ha anunciado que María Corina Machado recorrerá Venezuela apenas se concrete su regreso. El anuncio llega pocos días después de que la líder de la oposición anunciara que en “pocas semanas” volvería para incorporarse a una “transición indetenible”. Sus equipos, luego de decenas de excarcelaciones, se han ido incorporando a las tareas de organización de las estructuras desmembradas por la persecución que llevaron a una buena parte a la clandestinidad y el exilio.

Alviárez, que aún debe presentarse una vez al mes en los tribunales y no puede salir del país, ha anunciado una gira que comienza esta misma semana desde el Estado de Lara, en el centro occidente del país, y que continuará con Machado. “Si por esta declaración asumo un riesgo, lo asumo como lo hice antes. El riesgo lo estamos sufriendo desde hace años, pero nosotros decidimos avanzar hasta el final”, dijo el político en la mañana de este martes en una rueda de prensa. Alviárez destacó que la gente ha empezado a salir a la calle porque ha perdido el miedo.

Conferencia de prensa de Henry Alviarez, este martes. Vente Venezuela

“Yo más que nadie deseo abrazarla cuando llegue”, dijo el directivo de la organización política en relación a Machado. “Empezaremos a recorrer el país ahora, no solo con los de Vente, sino con todos los aliados, la mayoría de los venezolanos, y luego con ella, llegue cuando llegue”.

Vente se prepara, junto al resto de la oposición, para una nueva elección, aunque todavía no exista una fecha clara —ni cercana— para los comicios. El reclamo por el reconocimiento de los resultados del 28 de julio de 2024 —cuando la oposición demostró con las actas oficiales que Edmundo González Urrutia había ganado por un amplio margen— ha quedado relegado en este nuevo escenario del conflicto venezolano.

Freddy Superlano durante una vigilia tras su excarcelación, en Zamora (Venezuela). MIGUEL GUTIERREZ (EFE)

La dirigente opositora, que está actualmente en Estados Unidos, dijo el domingo que regresaría a Venezuela para prepararse para una “nueva y gigantesca victoria electoral”. González Urrutia concurrió a la elección presidencial pasada como sustituto de Machado, bloqueadamente para inscribirse como candidata, aun cuando había sido escogida en primarias entre los partidos opositores.

“El 28 de julio es una realidad. Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. Pero si ellos se oponen y si la realidad que se está imponiendo en estos 60 días después del 3 de enero nos obliga y nos invita a un proceso de entendimiento, qué mejor manera de hacerlo que permitiendo que cada ciudadano exprese su decisión con una institucionalidad seria que garantice la transparencia”, respondió el dirigente a la pregunta de un periodista.

“La prioridad es que se rescate la institucionalidad venezolana y que el pueblo pueda decidir libremente y sobre eso nos estamos organizando. La prioridad es establecer la justicia y la institucionalidad en Venezuela y la convivencia democrática. El proceso electoral es lo que va a dar legitimidad a las autoridades para que puedan hacer lo correcto”.

El Helicoide en Caracas, el 23 de febrero. Miguel Gutiérrez (EFE)

Alviarez fue excarcelado el 8 de febrero y estuvo casi dos años en la cárcel de El Helicoide. Aseguró que salió “fortalecido” de prisión. “No hay odio, ni hay resentimiento”, dijo. “Lo que sí hay es una posición firme de reencontrarnos y avanzar como nación hasta que haya libertad y justicia. Hasta que haya full democracia”.

El dirigente abogó por los más de 500 presos políticos que todavía quedan detenidos, pese al intensivo proceso de excarcelaciones iniciado a principios de enero y acelerado tras la aprobación de la ley de amnistía. También denunció la grave situación del sistema judicial venezolano, reprochó al gremio de abogados por su silencio sobre la crisis y planteó cuatro puntos que, a su juicio, deben ser prioritarios para avanzar hacia el cumplimiento del Estado de derecho en el país. “En primer lugar, más nunca en Venezuela puede haber un detenido sin una orden policial. Segundo, quien sea detenido debe tener un abogado de su confianza; el 80% de los presos políticos tienen defensores públicos; en dos años me vi con mi defensor público apenas dos minutos”, aseguró. Como tercer y cuarto punto, señaló que se cumpla el derecho a que cada acusado tenga acceso a su expediente y que quienes han cumplido su pena deben ser liberados.