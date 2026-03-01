María Corina Machado anuncia que regresa a Venezuela en “pocas semanas” para una “transición indetenible”

La líder de la oposición María Corina Machado ha anunciado este domingo que regresará a Venezuela “en pocas semanas”. Lo hace desde Washington, donde ha pasado el último mes tras salir del país en una operación secreta, en diciembre pasado, para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. “Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela”, dijo en video publicado en sus redes sociales. “Quiero hacerlo, como también lo desean cientos de miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible”.

La dirigente habla en una semana en la que ya se había especulado sobre su regreso y en la que todavía continúan moviéndose piezas en el tablero político, luego del remezón del 3 de enero, cuando Estados Unidos ejecutó una intervención militar y sacó del poder por la fuerza a Nicolás Maduro para juzgarlo por supuestos delitos de narcotráfico en Nueva York.

Una operación, que una vez más, Machado agradece a Donald Trump, de quien alaba su “visión y coraje” para poner al líder chavista ante la justicia estadounidense. “Primero debíamos derrotarlos espiritualmente, después políticamente, después electoralmente y, por último, militarmente. Dijimos que iba a pasar y pasó. El 3 de enero no fue capturado un presidente legítimo porque Nicolás Maduro había sido derrotado el 28 de julio de 2024”, dice la dirigente en referencia a las últimas presidenciales, que según las actas, ganó la oposición.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, es hoy quien lleva las riendas del chavismo y del Gobierno como presidenta encargada con el respaldo del propio Donald Trump. Es quien ha concretado grandes aperturas al sector petrolero y, en lo diplomático, ha facilitado la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas. Y como una muestra más de la nueva alineación construida entre Caracas y Washington, este fin de semana ha guardado silencio sobre el ataque de EEUU e Israel contra Irán, un cercano aliado de la revolución bolivariana.

Sobre Rodríguez, Machado advierte en su mensaje que “quieren ganar tiempo para que nada cambie”. “El régimen que está hoy en Venezuela tiene la misma naturaleza. Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido”, señala. “Pero todo cambió y ahora tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, de la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”.

La líder opositora sigue siendo objetivo del chavismo, pese a las semanas de distensión política que ha habido en Venezuela con la liberación de cientos de presos políticos, incluidos varios de sus colaboradores. La propia Delcy Rodríguez ha dicho que si Machado regresa tendrá que rendir cuentas al país.

La recién aprobada ley de amnistía ha incluido un párrafo que, de acuerdo con algunos defensores, parece estar hecho a la medida de la opositora para evitar que pueda volver al terreno político luego de haber pasado más de un año en la clandestinidad y haber salido del país por la persecución del Gobierno. El artículo nueve excluye de la amnistía a quienes hayan sido o puedan ser procesados por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”. Justamente a Machado se le acusa de haber promovido la intervención militar estadounidense de principios de enero.

Aun así en su mensaje ha asegurado que ya tiene una agenda lista orientada a las elecciones que deberían celebrarse en Venezuela, según la Constitución, cuando se declare la falta absoluta de Maduro y se agoten los 90 días, más 90 días prorrogables, del interinato de Rodríguez.

Las tareas de la nueva hoja de ruta la oposición están centradas, de acuerdo con Machado, en “fortalecer la unión de los venezolanos, que comenzó con las primarias y que avanzó con los comandos y los comandos con organizaciones políticas y sociales para lograr la gran victoria del 28 de julio”. Varios de los miembros de su equipo, luego de las excarcelaciones, se han incorporado a las actividades de organización, en asambleas, registros de potenciales nuevos votantes y depuraciones del padrón electoral.

También habla de consolidar “un gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para lograr la gobernabilidad”. También señala que deben prepararse “para una nueva y gigantesca victoria electoral”. Para todo eso, dijo la dirigente que todavía mantiene la mayor popularidad sobre otros liderazgos, regresará a Venezuela pronto.