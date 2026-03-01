Al menos 21 personas muertas en protestas violentas en Pakistán por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí
Un grupo de manifestantes ha intentado invadir el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Karachi, en el norte del país
Una violenta confrontación entre manifestantes proiraníes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Karachi, al sur de Pakistán, ha causado al menos 21 personas muertas y otras heridas este domingo, según las autoridades del país. El grupo ha intentado invadir el consulado de Estados Unidos en la ciudad y también ha atacado oficinas del Gobierno y de las Naciones Unidas. Las protestas empezaron tras la confirmación de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en razón de los ataques de EE UU e Israel que impactaron el país y resultaron en la muerte de diversos altos cargos del régimen.
Según la agencia de noticias Associated Press, el número de personas heridas en las manifestaciones en Pakistán asciende a 50, algunas en estado crítico, de acuerdo con informaciones de la policía y de personal médico de un hospital en Karachi.
La agencia de noticias informa de que miles de manifestantes chiíes, que es la rama del islam mayoritaria en Irán, también han atacado las oficinas del Grupo Observador y del Programa para el Desarrollo, ambas entidades de Naciones Unidas, pero que nadie del personal ha resultado herido. Tras confrontaciones con la policía local, incluso con la provocación de incendios en comisarías, las tropas policiales han logrado controlar la situación, según el portavoz del Gobierno paquistaní.
En una publicación en la red social X, la Embajada de Estados Unidos en Pakistán informó de que está monitorizando las informaciones sobre protestas en curso en los consulados de Estados Unidos en Karachi y en Lahore, así como convocatorias para otras manifestaciones en la Embajada en Islamabad y en el consulado de Peshawar.
We are monitoring reports of ongoing demonstrations at the U.S. Consulates General in Karachi and Lahore, as well as calls for additional demonstrations at U.S. Embassy Islamabad and Consulate General Peshawar. We advise U.S. citizens in Pakistan to monitor local news and…— U.S. Embassy Islamabad (@usembislamabad) March 1, 2026
La entidad diplomática aconseja a los estadounidenses en Pakistán que sigan de cerca las noticias locales, estén atentos a su entorno y mantengan su registro de viaje actualizado.
El periódico paquistaní The Nation ha publicado una declaración del ministro de Interior del país, Mohsin Naqvi, en que insta a la población a permanecer calma y no “tomar la justicia por sus propias manos”. El ministro destaca, además, que “cualquier expresión de duelo debe ser pacífica y respetar los límites de la ley”.
Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shebaz Sharif, ha expresado su “profunda tristeza por el martirio de Jameneí” y ha transmitido sus condolencias a la nación iraní. “Pakistán se une al pueblo de Irán en su hora de duelo y pesar”, ha escrito en su cuenta en X este domingo. Además, ha agregado que está “preocupado por la violación de las normas del derecho internacional”, en referencia a los ataques conjuntos de las fuerzas aéreas israelíes y estadounidenses sobre Irán, y que es “una antigua convención que los jefes de Estado y de Gobierno no deben ser un objetivo”.
La ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán ha matado desde el sábado al menos a 200 personas y ha herido a 700 en todo el país, según la Media Luna Roja. Además de Jameneí, entre las víctimas figuran siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. En retaliación, las fuerzas iraníes han lanzado bombas contra bases estadounidenses en los países del Golfo. En Israel, un misil iraní ha dejado al menos ocho muertos y más de 20 heridos en Beit Shemesh, en el centro del país.
