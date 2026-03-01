Al menos nueve muertos en Israel por el impacto de un misil iraní en un refugio

Los servicios de emergencia siguen buscando desaparecidos. Es el golpe más letal en el país en los dos días de guerra y llega en plena euforia por el asesinato de Jameneí

En el golpe más letal de Irán a Israel en los dos días de guerra y en plena venganza por el asesinato de su líder supremo, Alí Jameneí, la caída de un misil sobre un refugio municipal ha causado al menos nueve muertos y 28 heridos, dos de ellos en estado crítico, según los servicios sanitarios. Un vídeo ha captado el instante en el que el misil causa un incendio al impactar junto a una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, en el centro del país.

Es un alto número de víctimas para Israel, con una defensa antiaérea que intercepta la gran mayoría de los proyectiles y una población acostumbrada a seguir las indicaciones cuando suenan las sirenas. En este caso, ni uno ni otro sirvieron. El sistema de alerta de misiles se activó como era debido antes del impacto del misil, pero no lo interceptó, según una revisión inicial. Y la mayoría de muertos habían cumplido las órdenes y se encontraban dentro del refugio, según el comandante del distrito de Jerusalén de la policía nacional, Avshalom Peled. Solo dos o tres de los muertos estaban fuera del refugio o de camino.

El ataque llega en un momento de pseudoeuforia nacional por el consenso en torno al asesinato de Jameneí y la sensación de éxito en la campaña bélica hasta entonces sin un solo muerto israelí.

El impacto en Beit Shemesh eleva a una decena las víctimas mortales en el país, tras la muerte de una trabajadora filipina en la víspera. La cifra de bajas causadas por la represalia de Irán en estas primeras horas es superior a la de los primeros días de los bombardeos iraníes del pasado junio, también tras una agresión previa de Israel. En aquella ocasión, la contienda duró 12 días e Israel sufrió más de 30 muertos.

La migrante filipina falleció por la caída del misil en un edificio de tres pisos en pleno centro de Tel Aviv, dejando un gran cráter. Cuidaba a una anciana que residía allí. Una excavadora derribó este lunes el inmueble, que quedó inhabitable, mientras decenas de evacuados marcharon con maletas y cara de tensión a hoteles o casas de familiares, por los daños que sufrieron sus viviendas colindantes.

Todas las casas en decenas de metros han sufrido algún daño visible y los servicios de limpieza han retirado los cristales rotos de las ventanas que cayeron a la calle. El Ayuntamiento de la ciudad ha cifrado en torno a 40 los edificios dañados por los proyectiles iraníes y en más de 200 los residentes evacuados.