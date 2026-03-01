Lewandowski será baja ante el Atlético de Madrid

El delantero polaco sufrió una fractura en la órbita del ojo izquierdo ante el Villarreal y se perderá la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el equipo rojiblanco este martes tras el 4-0 en el Metropolitano

El FC Barcelona pierde a Robert Lewandowski para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid este próximo martes en el Spotify Camp Nou. El delantero polaco sufrió un traumatismo hacia el final del partido ante el Villarreal este sábado, y este domingo las pruebas realizadas han determinado que sufre una “fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo”, según ha comunicado el club azulgrana. Un nuevo inconveniente para Hansi Flick, que tampoco podrá contar con Frenkie de Jong, Gavi y Christensen, ni con Eric García, expulsado en la ida en el Metropolitano, para el encuentro.

Un partido que terminó 4-0 para el Atlético, por lo que el gol será muy necesario para que el Barça pueda remontar y meterse en la final. Lewandowski, precisamente, volvió a anotar ante el Villarreal —salió de revulsivo en el minuto 67— después de tres semanas de sequía de cara a portería.

Aunque la temporada pasada anotó 42 goles en 52 partidos, el polaco, que termina contrato este curso y en verano cumplirá 38 años, no pasa por su mejor racha. En los 32 encuentros que ha disputado ha marcado 14 dianas, lejos de sus mejores registros goleadores, y se ha intercambiado con Ferran Torres la posición en el once inicial desde que empezó este 2026. Durante el primer tramo de la temporada se perdió cuatro partidos por lesiones musculares, y fue el valenciano quien fue ganando protagonismo en las alineaciones. “Lo dije siempre: puedo ser titular en el Barça”, reivindicó en diversas ocasiones Ferran.

Sin Lewandowski, él será el único ariete del equipo cuando el Barça necesitará el gol más que nunca para lograr el billete a la final. “Es difícil, pero no imposible. Debemos creer. Podemos remontar en la vuelta. Hay que marcar dos goles en la primera parte y dos goles en la segunda”, aseguró Flick tras la victoria ante el Villarreal. Si a los nueves ya les estaba costando anotar —este sábado Lamine Yamal llevó al equipo a la victoria con el primer triplete de su carrera, y en los anteriores los goleadores fueron centrocampistas o defensas—, ante el Atlético de Madrid el conjunto azulgrana pierde a Lewandowski, entre los 15 máximos goleadores de la historia del Barça.