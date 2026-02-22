Una tarde expresa para Cancelo en el triunfo del Barça ante el Levante

No había seguramente un mejor contrario que el samaritano Levante para vivificar al necesitado Barcelona. A nadie le extrañó que el equipo más goleador derrotara al más goleado en una jornada diseñada para que los azulgrana recuperaran el liderato y, a poder ser, encontraran también un líder que complaciera a Flick. Alcanzada la cabeza de la Liga por un punto después de la derrota del Madrid en Pamplona, el mando todavía es un asunto indefinido a la espera de la mejor versión del reaparecido Pedri. La figura del domingo fue un defensa que juega estupendamente en ataque llamado João Cancelo.

BCN Barcelona 3 Joan García, Eric García, João Cancelo, Gerard Martín (Ronald Araujo, min. 87), Jules Koundé, Raphinha, Dani Olmo (Fermín López, min. 65), Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min. 87), Marc Bernal (Pedri, min. 65) y Robert Lewandowski (Ferran Torres, min. 65) LEV Levante 0 Mathew Ryan, Alan Matturro, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan (Nacho Pérez, min. 87), Manu Sánchez, Jon Olasagasti, Oriol Rey, Víctor García (Paco Cortés, min. 45), Carlos Álvarez (Iker Losada, min. 83), Kareem Tunde (Tai Abed, min. 69) y Iván Romero (Karl Etta Eyong, min. 69) Goles 1-0 min. 3: Marc Bernal. 2-0 min. 31: De Jong. 3-0 min. 80: Fermín Arbitro Javier Alberola Rojas

Tarjetas amarillas Kareem Tunde (min. 19), Gerard Martín (min. 47), Marc Bernal (min. 58)

Las características del portugués expresan el momento de indefinición que vive el Barcelona. El 3-0 ayuda a congelar las dudas y a recuperar un poco la confianza sin alcanzar todavía la estabilidad porque se notan nervios en futbolistas decisivos como Lamine, peleado por no encontrar la portería frente a un adversario que nunca puntuó en cancha del Barça. La contienda fue tan poco exigente que obliga de todas maneras a relativizar tanto los gestos displicentes como la mejora de un equipo que ha ganado cuantos partidos ha disputado en el Camp Nou.

A juzgar por la alineación, además de las dos jornadas de descanso, ha habido mucha terapia colectiva durante la semana y varias pruebas en los entrenamientos para intentar dar con un buen diagnóstico y encontrar remedio a los males del plantel después de las derrotas consecutivas contra el Atlético y el Girona. El consenso no debe ser fácil si se repara en que Flick presentó una defensa tan rara como inédita, recuperó a Lewandowski como delantero centro y apostó por un mediocentro natural como Marc Bernal, una buena solución seguramente para que los futbolistas se ordenaran y orientaran mejor respecto a las últimas jornadas mientras calentaba Pedri. El sacrificado fue Fermín, que no ha mezclado bien en el centro del campo con Olmo y De Jong, al tiempo que Eric García regresaba al puesto de central junto a Gerard Martín y Cancelo ocupaba el lateral izquierdo en el puesto del señalado Balde.

La vulnerabilidad defensiva no remitió con tanto cambio porque Carlos Álvarez no supo cómo batir a Joan García nada más empezar el partido después de un pase filtrado por Iván Romero. No atinaron los azulgrana en el control de la pelota y facilitaron la ocasión del Levante. Los aficionados ya se han acostumbrado a apretar los puños y cerrar los ojos cada vez que el balón ronda el área de Joan García. También celebraron ante el Levante las excelentes llegadas y balones cruzados por Cancelo. Negados los delanteros, eran los centrocampistas los que punteaban los centros exquisitos del portugués: Bernal embocó el pase de Eric después de la intervención de Cancelo y más tarde fue De Jong el que embocó a la red el cuero excelentemente servido por el lateral, punto de referencia indiscutible del Barcelona. La falta de puntería de los azulgrana fue un alivio para el Levante.

Tampoco acertaban los muchachos de Luis Castro cuando se presentaban ante Joan García. Los barcelonistas acostumbran a conceder una oportunidad muy clara por cada tres llegadas al arco rival, incluso cuando se juega en el Camp Nou, con independencia de quien juegue por delante de Joan García. El meta salvó un remate de gol en un cara a cara con Víctor García cuando el marcador era todavía de 1-0. La comodidad que supuso el 2-0 propició que decayera el ritmo, disminuyera la tensión competitiva y sobresalieran las actitudes individuales como las de Lamine. El extremo dejó de jugar con naturalidad para forzar acciones sin sentido, el empeño de Raphinha era tan constante como desacertado y apenas había noticias de Lewandowski. Los azulgrana solo se aplicaban en el repliegue en un estadio apagado y en el que el único grito unánime fue el de reclamar a Pedri.

A pesar de los cambios, el juego barcelonista no era fluido ni sostenido, sino más bien reactivo por el interés del Levante. La actitud ofensiva de los visitantes era tan meritoria como sorprendentemente aplicado resultaba en el tramo final el comportamiento defensivo del Barcelona. La mayoría acudían como si solo fueran uno en ayuda de García. Lamine, mientras, continuaba a disgusto en la cancha, hasta tal extremo que pareció discutir con Flick después de uno de los muchos saques de esquina que se sucedieron en el aburrido Camp Nou.

El partido se enfrió de mala manera hasta que Fermín compareció en la frontal del área de Ryan. El volante, excelente llegador y muy buen chutador, enganchó un disparo con la zurda que se coló junto al poste izquierdo del meta del Levante. Un golazo para que se reivindicara Fermín después de que ya hubiera entrado en juego Pedri y fuera sustituido Bernal. A excepción de Cancelo, las individualidades no sobresalieron en un encuentro en que la obsesión fue colectiva porque se trataba de recuperar sin dilación la pelota antes perdida, un debate al que se adaptó de maravilla João Cancelo y en cambio superó a Lamine Yamal.