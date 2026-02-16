Sin plan B, Hansi Flick insiste con Raphinha y acaba dando descanso a sus jugadores: “Están cansados. Es un camino largo, volveremos”

Hansi Flick escuchó a sus jugadores, también a la dirección deportiva. Pero no corrigió al Barcelona. “Nuestro posicionamiento no fue bueno, especialmente en el mediocampo. Cometimos demasiados errores. Tenemos que volver al buen camino y volver a jugar bien. Ahora mismo estamos en un momento en el que no estamos haciendo las cosas bien”, analizó el técnico del Barcelona. Joan García, que terminó el duelo con siete paradas, insistió: “Debemos mejorar. Concedemos demasiado y demasiado fácil. Toca analizar. Tenemos una semana sin partido. Servirá para analizar bien y trabajarlo bien”.

Más información El Girona somete a un Barça negado en Montilivi

Después de la dura derrota en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey frente al Atlético en el Metropolitano, la dirección deportiva azulgrana regresó masticando rabia de Madrid. “Una cosa es ser valiente y otra, imprudente”, se quejaban desde los despachos de Sant Joan Despí. Una lectura similar hizo el vestuario. “Si no podemos presionar bien, no hay que tirar la línea de la defensa tan arriba”, se quejaba uno de los defensas del Barcelona. “Tuvimos muchas oportunidades en la primera parte. El Girona las tuvo en la segunda parte. En la transición, en defensa, especialmente no lo hicimos bien. Merecieron la victoria porque no estuvimos bien”, expuso Flick, tras la derrota en Montilivi.

El viernes, la plantilla azulgrana habló con Flick del tema. Y el sábado, tras la sesión de vídeo del equipo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el grupo azulgrana volvió a manifestarle al preparador alemán su preocupación a la hora de defender. A Flick, según uno de los azulgrana, no le molestó la conversación, al contrario. En el entrenamiento del domingo, el último antes del duelo ante el Girona, el preparador volvió a insistir en los ejercicios de presión. Entienden, desde el cuerpo técnico, que si la presión se ejerce de manera correcta, el equipo no sufre, o al menos sufre menos, a la hora de defender. No hubo una mejor señal de la preocupación de Flick y de lo que escuchó a sus muchachos que hasta forzó con Raphinha, su estandarte a la hora de morder a las defensas rivales. Tras 13 días de baja y con solo tres entrenamientos con el resto de sus compañeros, el preparador alemán mandó al brasileño al campo desde el inicio.

Pero ni con Raphinha el Barcelona mejoró la presión. En el segundo tiempo, por ejemplo, solo robó dos balones en campo rival. Las dos a partir del minuto 75. “Atrás hemos sufrido. No hemos estado bien en muchas facetas defensivas. Sabemos que es nuestro estilo, es arriesgado, pero creemos en él. Nuestro estilo es innegociable, pero hay que mejorar cosas”, subrayó Gerard Martín.

La derrota del Barcelona ante el Girona FC dejó algo más que otra dura derrota: los azulgrana volvieron a poner el foco en los árbitros después de la queja formal de la entidad catalana a la Federación, en la que pidió sanciones para los árbitros por “errores graves o negligencias”. La acción polémica, esta vez, nació de un pisotón sobre Koundé que el colegiado César Soto Grado no consideró punible ni revisable por el VAR. La jugada, previa al tanto definitivo, condicionó el desenlace y encendió la indignación azulgrana. “No opino”, dijo Flick. Joan García sí tenía algo que decir: “En directo no veo bien la jugada de Koundé. Luego la veo repetida y para mí es falta. Jules llega primero al balón. Creo que es falta. Lo que sorprende es que no le llamen del VAR. El árbitro se puede equivocar. Sorprende que ni siquiera lo llame el VAR para verlo en una pantalla. Son cosas que pasan. No lo podemos controlar, así que toca seguir”.

Con la mirada en el árbitro, pero también en las decisiones de Flick. El Barcelona volvió a enredarse en los mismos errores, esta vez en Montilivi. El técnico alemán no quiere un plan B, quiere mejorar el plan A. Por ahora no puede y el Barça tiene un pie fuera de la Copa y perdió el primer puesto en la Liga. Y por ahora no hay soluciones en el campo, Flick las busca en el descanso: dos días sin entrenar. “Los jugadores necesitan ahora estos días de descanso porque están cansados. Esto es un camino largo y volveremos”, concluyó el preparador del Barcelona.