El CIS pronostica una subida del PSOE, que se queda 9,7 puntos por encima del PP

El PSOE sería el partido más votado si hoy se celebraran elecciones generales, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero publicado este lunes. Los socialistas obtendrían un 32,6% de los votos, 0,9 puntos más que en el estudio de enero. Los populares caen una décima respecto al mes anterior y se sitúan en el 22,9% del voto. Vox se afianza como tercera fuerza del Congreso y suma 1,2 puntos, y conseguirían el 18,9% de los votos, a cuatro puntos de los populares.

Sumar pierde dos décimas respecto al mes anterior y se quedaría con el 7% si hoy hubiera elecciones generales. Podemos sube hasta el 3,9% y Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, también crece 0,6 puntos hasta el 2,4% del voto.

El trabajo de campo de este barómetro se realizó durante los primeros días de febrero, en la última semana de campaña electoral para las elecciones autonómicas en Aragón, en las que el PP obtuvo 26 escaños, dos menos que en los comicios de 2023; el PSOE cayó de los 23 a los 18; Vox y Chunta Aragonesista duplicaron su presencia en el Parlamento Aragónés y pasaron de siete a 14 y de tres a seis diputados, respectivamente; Existe consiguió dos escaños e Izquierda Unida-Movimiento Sumar se mantuvo en uno. En esos comicios, adelantados tras la negativa de Vox a apoyar los presupuestos del popular Jorge Azcón, se quedaron fuera del Parlamento el PAR y Podemos.

También durante esas jornadas, el Gobierno acordó separar el decreto ómnibus que había caído días antes en el Congreso en dos, uno dedicado a las pensiones y otro con el escudo social, y anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Por otro lado, conocimos que el PP había archivado un presunto caso de acoso del alcalde de Móstoles (Madrid) a una edil de su partido tras presionarla para que no denunciara.

