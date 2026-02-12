Ir al contenido
Congreso de los Diputados

El Congreso aprueba la ley que castiga la multirreincidencia de delitos leves

La norma ha sido respaldada por el PSOE, el PP, Vox, Junts y UPN y ha recibido la negativa de los grupos a la izquierda de los socialistas, salvo ERC, que se ha abstenido

María Jesús Montero, Félix Bolaños y Óscar Puente, en el Congreso este jueves. Alberto Ortega (Europa Press)
Xosé Hermida
Xosé Hermida
Madrid -
El Congreso ha aprobado este jueves la ley que castiga la multirreincidencia de delitos leves, una reivindicación constante de Junts, que ha salido adelante con una poco habitual correlación de fuerzas y división entre los socios del Gobierno. La ha respaldado el PSOE junto al PP, Vox, Junts y UPN y ha recibido la negativa de los grupos a la izquierda del PSOE, salvo ERC, que se ha abstenido.

La norma ha quedado lista para su publicación en el BOE tras recibir esta mañana la aprobación definitiva del Congreso. Los grupos a la izquierda del PSOE —salvo ERC, que se ha abstenido— han votado en contra. Sumar, por boca de su portavoz en temas de justicia, Enrique Santiago, ha acusado a los socialistas de dejarse influir por “el populismo de la ultraderecha”.

La ley modifica el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes reincidan más de tres veces en delitos leves como hurtos. Además, agrava las penas en caso de pequeñas estafas y robo de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos que contengan datos personales. También permite prohibir la presencia en determinados lugares como barrios o localidades a las personas que hayan cometido varios delitos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha celebrado la aprobación en el Congreso de la ley de multirreincidencia: “Es muy buena noticia que se haya aprobado porque los ladrones que campan por Cataluña robando y asustando día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra gente, que entran por una puerta y salen por la otra, con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán”. De todos modos, ha lanzado un pellizco al PSOE, al que ha acusado de “bloquear” la norma durante años.

