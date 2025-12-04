Ir al contenido
_
_
_
_
España
CONGRESO

PSOE y PP acuerdan con Junts acelerar la ley de multirreincidencia, que irá al primer pleno de febrero

Podemos y EH Bildu expresan su sorpresa por el pacto de los socialistas con todas las derechas parlamentarias

Javier Casqueiro
Javier Casqueiro
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

PSOE, PP y Junts han acordado este jueves con otros partidos de la derecha parlamentaria seis enmiendas para acelerar la tramitación de la ley de multirreincidencia, una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont y que estaba sin cumplir. Podemos y EH Bildu han expresado su oposición, en línea con el rechazo de la mayoría de los demás socios de izquierdas del Gobierno. El informe de la ponencia de la ley ha sido así respaldado por mayoría y la comisión de Justicia lo validará ahora entre el 15 y el 19 de diciembre con el compromiso de que la ley pueda entrar en el orden del día del primer pleno del nuevo periodo de sesiones, ya en febrero.

La reunión de la ponencia de la comisión de Justicia que debía sentar las bases de la ley orgánica de multirreincidencia deparó en la tarde de este jueves otro momento sorpresa de esta peculiar XV legislatura. Cuando las relaciones políticas parecían más tensas en el triángulo entre PSOE, PP y Junts, y tras algo más de una hora de deliberaciones discretas y a puerta cerrada, se fraguó un acuerdo sobre una de las normas más simbólicas para Junts en este mandato, que formó parte de su acuerdo de investidura con el PSOE, luego se paró durante meses y provocó, en parte, la ruptura escenificada hace varias semanas por el partido de Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa ley era uno de los incumplimientos que el propio Sánchez se comprometió este martes, en sendas entrevistas a medios catalanes, en reparar para intentar recomponer su relación con Junts y estirar la legislatura. Dos días después ha llegado este pacto, que a la salida de la cita el representante de Bildu, Jon Iñarritu, ha tildado de “exótico” y la de ERC, Pilar Valluguera, de “sorprendente”.

La ley de multirreincidencia, que supone relevantes modificaciones del Código Penal, promueve un endurecimiento de las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes y que comentan delitos de manera continuada. Fue registrada por Junts en abril de 2024 y admitida a trámite en un pleno del Congreso en septiembre de ese año con el visto bueno del PP, PSOE, Vox, Junts y PNV. Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG ya se opusieron entonces y siguen en esa posición. La mayoría que podría acabar votando esa norma a favor podría superar los 300 escaños y convertirse así en una de las leyes con mayor apoyo de la legislatura.

El PP ha querido matizar tras la reunión que no han llegado “a ningún acuerdo específico a tres solo con el PSOE o Junts” sino que han presentado por su parte tres enmiendas transaccionales al texto del proyecto del partido de Puigdemont y que han sido aceptadas por mayoría, también con Vox.

La ponencia de este jueves, con la que se ha reactivado y acelerado la ley, ha estudiado algunas de las enmiendas presentadas pero, sobre todo, ha resuelto y aprobado el informe final que se someterá ahora a la consideración de la comisión de Justicia la tercera semana de diciembre previo paso al pleno, que ya será en febrero. El escenario se ha desatascado cuando PSOE, PP y Junts han cerrado seis enmiendas transaccionales y permitido la votación del informe, que ha prosperado por mayoría.

Junts ha valorado el nivel de las aportaciones efectuadas en la ponencia, con correcciones más técnicas que de fondo a su propuesta inicial, y desde el PSOE se ha destacado que la mayoría de las enmiendas cerradas van en la línea de lo que llevan defendiendo hace tiempo para atajar el problema de la multirreincidencia en los delitos menores, en concreto en Cataluña.

La norma persigue endurecer penas por hurto cuando sea repetitivo y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. Junts apostaba incluso por modificar el Código Penal para que se aplique una condena de hasta tres años de cárcel a quienes cometan esos delitos repetidos, aunque el monto total de lo robado no sume 400 euros. Uno de los flecos que queda por cuadrar ahora para la comisión de mediados de mes es si los Ayuntamientos perjudicados por la comisión de estos delitos múltiples podrán personarse en esos casos y ejercer la acción penal cuando no lo haga la Fiscalía, para lo que haría falta modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Javier Casqueiro
Javier Casqueiro
Javier Casqueiro - twitter
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Un hombre muere de un infarto en Ourense tras conocer la muerte de su mujer por un conductor ebrio

Un hombre fallece de un infarto en Ourense tras conocer la muerte de su mujer en una colisión con un conductor ebrio

EFE | Santiago de Compostela

El Supremo anula una indemnización al exnarco Oubiña por una escena de sexo en la serie ‘Fariña’

Elisa Lois | Pontevedra

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 22,79€ (75% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 22,79€ (75% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
escaparate
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,99€ (40% DE DESCUENTO)
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,99€ (40% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_