Sánchez busca remendar su relación con Junts para intentar recomponer la mayoría

La versión oficial es que no hay ningún contacto entre el PSOE y Junts desde la ruptura anunciada por Carles Puigdemont. Pero la realidad es que no es así, y las dos entrevistas de Pedro Sánchez esta mañana en medios catalanes, Rac1 y la cadena en catalán de RTVE, han sido una prueba evidente. Todo parecía absolutamente medido y hablado con Junts para lanzar un gesto político potente en Cataluña y en el resto de España de que se está esforzando, sobre todo con Junts, para reconducir la relación y la legislatura.

Sánchez ha anunciado un real decreto ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros con varias medidas para resolver algunos incumplimientos con Junts y tratar de recuperar la negociación. Pero además, el presidente quiere despejar cualquier rumor de adelanto electoral y transmitir una sensación de que, pese a todas las dificultades, La Moncloa está trabajando con todos sus socios —Junts, ERC, PNV— para reconstruir la mayoría y agotar la legislatura. Todo parece listo así para el parón de Navidad, que seguirá en enero, mes inhábil en el Congreso, para volver en febrero con fuerza y una mayoría precaria, pero mayoría.

Todo estaba perfectamente calculado para responder a las quejas de Junts. En dos entrevistas seguidas, Sánchez repetía las consignas pensadas para rebajar la tensión y agradar al grupo de Puigdemont. Y sobre todo para reconocer el incumplimiento, que hasta ahora el Gobierno negaba. “Asumo los incumplimientos. No niego la gravedad de la crisis que tenemos con Junts”, repetía Sánchez, reconociendo así que se toma en serio el gesto de los independentistas. “El acuerdo de Bruselas supuso una gran oportunidad para resolver un conflicto político que viene de largo”, ha insistido en otro gesto al líder del Junts. “La normalización completa no se producirá hasta que Puigdemont no pueda volver a Cataluña, yo me veré con él, ese encuentro se producirá”, ha dicho también. Todo estaba pensado para reconectar con Junts, y reconocerle su peso en la legislatura.

En cuanto a los anuncios, Sánchez ha afirmado que el real decreto ley que aprueba hoy en Consejo de Ministros tendrá tres cuestiones que exigía Junts: “Facilitaremos a los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles, van a tener más facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente, construcción de vivienda, eso es algo que se lo debemos a Junts. Para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a empresas, vamos a ampliar el plazo para facilitar la digitalización, como pedía Junts. Además, habrá un real decreto para ayudar a propietarios en caso de impago. Y estamos en el buen camino para reformar la multirreincidencia. Ya estamos desclasificando documentos de operación Cataluña. Y se está debatiendo técnicamente para publicar las balanzas fiscales”.

Las dos entrevistas estaban, pues, destinadas a dar ese mensaje rotundo: el Gobierno no está de salida, y va a hacer todo lo que esté en su mano para recomponer la mayoría. Sánchez también ha hablado en las dos ocasiones de la crisis provocada por la entrada en prisión de José Luis Ábalos, el que fuera su mano derecha. Y se ha enfrentado abiertamente a él: “Todo lo que está diciendo Ábalos es mentira. No vamos a aceptar chantajes ni amenazas de personas ni de instituciones. Todas las personas tienen derecho a defenderse, pero no a esparcir este tipo de mentiras y de bulos”, ha lanzado. “Yo tenía una confianza política en Ábalos, pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí”, ha dicho.

Mientras hacía gestos a Junts, Sánchez también lanzaba otros a ERC, como la promesa de la financiación singular, aunque ha reconocido que llevará tiempo lograr que la Generalitat cobre todo el IRPF que se paga en Cataluña, otro de los acuerdos que se pactó con ERC. Esto es, el presidente y su equipo negociador siguen trabajando en la sombra para recomponer la mayoría y pese a la gravedad de la crisis de Ábalos y Cerdán y la presión del PP y Vox, nada indica que el presidente esté pensando en un adelanto electoral sino más bien todo lo contrario. “Las elecciones serán en 2027, seguro”, ha rematado.