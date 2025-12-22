Sorteo de Lotería de Navidad 2025, en directo
El sorteo reparte 2.772 millones de euros en premios | El mayor está dotado con 400.000 euros por décimo
Los Niños de San Ildefonso se preparan ya para cantar este lunes los números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad, que reparte 2.772 millones de euros en premios. El mayor premio del sorteo, que dará comienzo a las 9.00, está dotado con 400.000 euros por décimo. Este año, la comunidad que más lotería ha vendido para este sorteo ha sido la de Madrid, con más de 2.776.000 billetes vendidos. Le sigue de cerca Andalucía, con más de 2.602.500 billetes. En el otro extremo se encuentran La Rioja (casi 170.182) y la Comunidad Foral de Navarra (más de 198.470), sin contar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
¿Qué premio se lleva Hacienda?
Hacienda podrá ingresar 180,2 millones de euros en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Un incremento de las retenciones en 4,55 millones con respecto al año pasado debido al aumento de 5 series en el sorteo. De cara al Sorteo de Navidad, Gestha explicó en una nota can que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco obtiene 72.000 euros restantes.
Del segundo premio, de 125.000 euros por décimo, 17.000 euros irán a Hacienda. Y del tercer premio, de 50.000 euros por décimo, se descontarán 2.000 euros.
Están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe, según recuerda la Agencia Tributaria. Así, por ejemplo, un premio de 100.000 euros, tributaría al 20% sobre 60.000 euros (100.000-40.000), por lo que se practicaría una retención de 12.000 euros y se percibirían 88.000)
Las presentadoras de la retransmisión del sorteo en RTVE
Este año, al frente del programa especial de la lotería, estarán juntas por octava ocasión Sandra Daviú y Blanca Benlloch. El programa, a partir de las 08.00, en La 1, TVE Internacional y RTVE Play en un especial que incluirá entrevistas en el patio de butacas con las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López. El sorteo del Niño, el 6 de enero, lo retransmitirá en RTVE Lucía Vinaixa.
¿Para cuánto da El Gordo? Las casas que podrías comprarte
La vivienda está por las nubes. Lo recuerda este artículo de Manme Guerra en Cinco Días que rastrea las posibilidades para comprar vivienda a toca teja que tendría el portador de un décimo si destinase a una casa los 328.000 euros del Gordo (restando lo que se queda Hacienda del premio de 400.000 al décimo). En el centro de Madrid, en vísperas del sorteo se oferta algún piso de 30 metros cuadrados o alguno de 44 pero en tercera planta interior sin ascensor. O uno con ascensor, pero de 17 metros cuadrados. Similar en Barcelona: 320.000 euros por un piso en 4ª planta interior cerca de la Sagrada Familia.
Si me toca, ¿cómo lo cobro y hasta cuándo puedo?
Para que tu mayor preocupación sea brindarlo, repasa cómo puedes cobrar tu premio si el número que llevas resulta agraciado.
Un premio inferior a los 2.000 euros se puede cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías.
Si el décimo premiado se ha comprado por internet, el importe se abonará automáticamente en la cuenta asociada del usuario.
Los premios de 2.000 euros o más deben cobrarse en las entidades bancarias colaboradoras, en este caso BBVA y CaixaBank. El listado completo está en la web de Loterías y Apuestas del Estado.
Hay tres meses para cobrarlos. Hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, a contar desde el día siguiente al del sorteo
Más de 2.700 millones en premios
Buenos días. Arrancamos la narración en directo del día del sorteo de la Lotería de Navidad. Los bombos ya están listos en el Teatro Real de Madrid y empezarán a moverse a las 9.00, hora peninsular española. En total, se repartirán 2.772 millones de euros. El premio gordo está valorado en cuatro millones de euros por serie (lo que se traduce en 400.000 euros por décimo), mientras que el segundo repartirá 125.000 euros por décimo y el tercero, 50.000 euros. Por último, los cuartos premios regalarán 20.000 euros por boleto, mientras que los quintos aportarán 6.000 euros a los bolsillos de los ganadores. La pedrea, en cambio, consta de 1.794 premios de 100 euros por cada décimo.
