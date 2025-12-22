Sorteo de Lotería de Navidad 2025, en directo

¿Qué premio se lleva Hacienda?

Hacienda podrá ingresar 180,2 millones de euros en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Un incremento de las retenciones en 4,55 millones con respecto al año pasado debido al aumento de 5 series en el sorteo. De cara al Sorteo de Navidad, Gestha explicó en una nota can que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco obtiene 72.000 euros restantes.

Del segundo premio, de 125.000 euros por décimo, 17.000 euros irán a Hacienda. Y del tercer premio, de 50.000 euros por décimo, se descontarán 2.000 euros.

Están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe, según recuerda la Agencia Tributaria. Así, por ejemplo, un premio de 100.000 euros, tributaría al 20% sobre 60.000 euros (100.000-40.000), por lo que se practicaría una retención de 12.000 euros y se percibirían 88.000)