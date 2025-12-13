Dilemas cuando compartes Lotería de Navidad: ¿Vale con escribir el nombre de quién pagó el décimo? ¿Se puede escribir en él?
Explicamos cómo puedes jugar décimos de la Lotería de Navidad en grupo de forma segura
El 22 de diciembre se celebra, como cada año, el sorteo de la Lotería de Navidad. A 20 euros el décimo, muchos son los que deciden compartirlo con amigos, compañeros de trabajo o familiares.
Pero, ¿cómo podemos compartir la Lotería de forma segura? Como el décimo es un documento al portador, significa que, si hay premio, el dinero lo cobra quien lo tenga físicamente en su poder.
Cómo compartir un décimo de Lotería de Navidad de forma segura
Lo primero es dejar constancia por escrito, ya que los acuerdos verbales no sirven como prueba en caso de disputa. Para evitar malentendidos, y sobre todo para evitar que quien ha guardado el décimo se quede con todo el premio, la OCU recomienda seguir estos consejos:
- Si varias personas comparten un décimo, lo más seguro es que el que lo guarda haga una fotocopia y entregue a cada participante una copia firmada, indicando su nombre y DNI, así como el número, serie, fracción, sorteo y la cantidad de dinero que juega cada uno.
- Otra opción es mandar una foto del décimo por correo electrónico o WhatsApp. Esto puede servir como prueba si se incluyen los datos del depositario, de los participantes y del dinero que ha puesto cada uno. Sin embargo, si alguien cuestiona su validez porque dice que se ha manipulado, habría que demostrar su autenticidad.
- En el caso de comprar el décimo online, el comprobante electrónico de la plataforma tiene la misma validez legal que el décimo en papel.
- Pagar nuestra parte del décimo mediante Bizum o transferencia bancaria, es decir, usando un método que deje constancia de ello, también será de ayuda para demostrar que es un boleto compartido.
¿Y si firman el décimo todos los participantes?
Según explica Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), no existe una norma que prohíba escribir en un décimo de Lotería de Navidad, ni tampoco ninguna que afirme que hacerlo lo invalide. Eso sí, la escritura no debe impedir la lectura de ningún dato importante del décimo. Hay quien opta por apuntar los nombres y DNI de todos los participantes en la parte trasera del décimo, junto con la cantidad jugada por cada uno.
Sin embargo, como comentábamos al principio, los décimos de lotería son documentos al portador. Esto significa que quien lo presente físicamente podrá cobrar el premio, sin importar lo que esté escrito en él. Una firma por detrás de un décimo no asegura la propiedad del premio, ni garantiza que sea un boleto compartido. Mejor seguir las citadas recomendaciones de la OCU.
¿Cómo cobrar un décimo compartido?
El primer paso es identificar en el banco a las personas que comparten el premio y su porcentaje de participación. Después, los bancos pueden pagar el premio entero en la cuenta de la persona que sea titular en esa misma entidad, y que dicha persona se ocupe de repartir el premio a los demás participantes. Hay que tener en cuenta que Hacienda retiene el 20% de impuestos en premios mayores a 40.000 euros. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte el dinero restante entre todos los que han jugado el décimo.
El principal consejo es que nunca debe cobrarlo todo una sola persona sin identificar a las personas con las que ha compartido el boleto, ya que si no, al repartirlo, parecería que está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones.
Por último, la OCU recuerda que si el premio es inferior a 2.000 euros, puede cobrarse en cualquier punto de venta oficial de la Lotería de Navidad. Las entidades no pueden solicitar ningún tipo de contraprestación a las personas que acudan a cobrar los premios del sorteo.
