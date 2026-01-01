Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
Las comunidades autónomas que decidan pasar el 6 de diciembre, Día de la Inmaculada, al lunes, contarán con cinco fines de semana largos en el año
Comenzamos 2026 y con ello la planifiación del año. Para poder organizar vacaciones y viajes es necesario conocer las fiestas que va a haber en este calendario laboral. Cuatro son los puentes largos que disfrutarán los ciudadanos. Estos cuatro fines de semana largos se dan uniendo lunes o viernes festivo al fin de semana y son comunes en toda España.
El primero que encontramos es el Viernes Santo, que se celebrará el 3 de abril. Todas las comunidades, excepto Cataluña y la Comunidad valenciana podrán unir el jueves 2 de abril sumando así cuatro días libres. Estas comunidades, Cataluña y la Comunidad valenciana, tienen en cambio el 6 de abril como festivo. Además de Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja.
El siguiente que encontramos en el calendario es el 1 de mayo, Día del Trabajo, que será viernes. Seguido del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid formando un puente. El tercero se hará de rogar, hasta el 12 de octubre, Fiesta Nacional, que cae en lunes. El año que viene, la Navidad, 25 de diciembre, caerá en viernes. Todas las comunidades podrán disfrutar de un fin de semana largo para esa fiesta.
También en diciembre, las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cantabria, C. de Madrid, Murcia, Extremadura y La Rioja, podrán tener un quinto puente largo. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, caerá en domingo y estas comunidades autónomas han decidido pasarlo al lunes y disfrutarlo. Le sigue el Día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, festivo para toda España.
Otros festivos del año
El año 2026 tendrá, tal y como establece la ley, 14 festivos nacionales, de los cuales dos son fijados por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, hay nueve festividades nacionales que son de carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas y no pueden ser sustituidos, salvo que coincidan en domingo.
Estos nueve festivos nacionales obligatorios son: el 1 de enero; el Viernes Santo (que el próximo año será el 3 de abril); el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el 15 de agosto (Asunción de la Virgen); el 12 de octubre (Fiesta Nacional); el 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos); el 6 de diciembre (Día de la Constitución); el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción); y 25 de diciembre (Navidad).
En 2026 dos de estos días caerán en domingo: el 1 de noviembre y el 6 de diciembre y que, por lo tanto, las comunidades tendrán la opción de pasarlas al lunes o cambiarlas por otro día que ellas elijan. Además, hay otros tres días festivos restantes (hasta sumar 12) que son opcionales, es decir, que pueden ser adoptados por las comunidades autónomas o sustituidos por otros días que prefieran los gobiernos regionales. Estos días son el 6 de enero (Día de Reyes); el jueves Santo (que en 2026 será el 2 de abril); y, en tercer lugar, se da a las comunidades la opción de elegir entre el 19 de marzo (San José) o el 25 de julio (Santiago Apostol).
