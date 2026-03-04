Merz justifica su silencio ante Trump: “No quería ahondar en el debate públicamente ni, tal vez, agravarlo”

El canciller intentó reconducir la situación asegurando tras la reunión: “España es miembro de la UE y, como tal, solo negociaremos un acuerdo aduanero con los EE UU de forma conjunta o no lo haremos en absoluto”

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha respondido a las críticas por no salir en defensa de España en su comparecencia pública en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este amenazara a España con cortar “todo el comercio” como represalia a la decisión de Pedro Sánchez de no permitir a EE UU utilizar las bases militares españolas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en la ofensiva militar contra Irán. El canciller secundó a Trump al asegurar este que España no acepta el aumento de la contribución a la OTAN y no hizo referencia alguna a las diatribas del presidente estadounidense.

Tras el encuentro en el Despacho Oval, y antes de emprender rumbo de vuelta a Alemania, el líder conservador explicó a la prensa alemana que habló con Trump sobre ello “en una conversación privada”. “No quería ahondar en el debate públicamente ni, tal vez, agravarlo”, declaró al ser preguntado por qué no había salido en defensa de España durante su comparecencia ante los medios, poco antes del encuentro a puerta cerrada.

Merz indicó que durante la reunión que mantuvo con él en privado le recordó que “España es miembro de la Unión Europea y, como tal, solo negociaremos un acuerdo aduanero con los Estados Unidos de forma conjunta o no lo haremos en absoluto”. “No hay forma de tratar especialmente mal a España. Si llegamos a un acuerdo común, lo haremos todos, y eso incluye a España”, apuntó.

El líder conservador recordó que las críticas de Trump se centran especialmente en la contribución a la OTAN. “Pero eso no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos europeos por alcanzar un acuerdo comercial”.

El episodio del Despacho Oval ha sido recogido por diverso signo de varios medios alemanes. El vicerredactor jefe del Süddeutsche Zeitung le dedicó una columna señalando que “no sirve de nada contradecir a Trump ante las cámaras”. “¿Es un signo de debilidad, incluso de sumisión, que Merz no apoye a los demás europeos? Se puede ver así. Por otro lado, desde la expulsión de Volodímir Zelenski, Merz sabe a dónde puede llevar contradecir a Trump ante las cámaras: en cualquier caso, no a convencerlo de nada”, se pregunta el rotativo bávaro.

“Error con consecuencias: la incomprensible reacción de Merz ante el discurso airado de Trump”, titula el diario Tagesspiegel, que agrega que el canciller, “conocido por su seguridad en sí mismo” en su trato con el inquilino de la Casa Blanca, incurrió no obstante en “un error, molesto para España y Europa”.

La cadena de televisión Deutsche Welle titula una pieza informativa “Trump critica a España, Merz escucha”. “La visita del canciller Merz al presidente estadounidense Trump gira principalmente en torno a la guerra en Oriente Medio. En el Despacho Oval, Merz guarda silencio mientras critica a España. Más tarde, el canciller defiende al socio de la UE”, añade. Y el diario Welt destaca en la portada que “Trump ataca duramente a un país de la UE; Merz se muestra parcialmente de acuerdo”.

El presidente estadounidense y el canciller alemán se reunían en una cita en el Despacho Oval prevista ya desde hace tiempo y que, ante el alud de acontecimientos, ha pasado a centrarse en la nueva guerra en Irán y el impacto que el nuevo conflicto decidido por Trump pueda tener en la guerra en Ucrania “en estos tiempos desafiantes”, según Merz. Además, ambos tenían previsto tratar sobre comercio y el día después de la guerra en Teherán, según ha sostenido el jefe del gobierno germano.