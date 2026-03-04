Feijóo: “Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen”

El líder del PP reclama la comparecencia de Sánchez en el Congreso y advierte de las consecuencias para la “seguridad” de España y su “energía” del choque del presidente del Gobierno con Donald Trump

Varios días después de que los principales dirigentes del PP pasaran de puntillas por la pregunta de qué opina el principal partido de la oposición sobre que la ofensiva de EE UU e Israel en Irán no respete el derecho internacional, Alberto Núñez Feijóo ha entrado en esta cuestión. El líder del PP ha argumentado este miércoles que “antes del derecho Internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos”. “¿O acaso no se están dilapidando y masacrando al pueblo iraní? ¿O no se están incentivando a grupos terroristas para actuar en otros países? ¿O no hay interés en el armamento nuclear?“, ha interpelado, defendiendo la ofensiva de Donald Trump en Oriente Medio. Feijóo reclama la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique su posición en política exterior y advierte de las consecuencias para la “seguridad” de España y para su “energía” del choque del presidente del Gobierno con el de EE UU.

“No debemos contemporizar con el régimen iraní”, ha subrayado Feijóo, que frente al “No a la guerra” que ha vuelto a entonar Pedro Sánchez sí defiende la operación de EE UU e Israel en la zona. “El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terrorismo y desestabiliza la región”, ha considerado el líder popular. “Cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor”, ha celebrado sobre la muerte de Ali Jamenei.

En opinión del PP, la posición de España ante la guerra en Oriente Medio debe estar “junto a sus aliados”. Esto es, por un lado, “en el marco de la UE” y, por otro, “preservando la relación con EE UU”. “La relación con EE UU ha de preservarse, tengamos o no discrepancias con el presidente”, ha reflexionado Feijóo, que ha lanzado también un mensaje al Gobierno estadounidense tras sus amenazas contra España de “cortar el comercio” por la negativa de Sánchez a que EE UU utilice las bases norteamericanas en territorio español para la guerra. “Le pido a la Administración norteamericana que no confunda el Gobierno en precario de España con los 50 millones de españoles”, ha reclamado Feijóo.

El jefe de la oposición ha cargado contra la posición de Pedro Sánchez ante la ofensiva de EE UU e Israel en Irán, que atribuye a intereses partidistas del líder del PSOE, y ha alertado sobre las consecuencias para España. “No podemos quedarnos solos. No podemos quedarnos aislados. Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España”, ha subrayado Feijóo en un desayuno informativo en Bilbao. “La posición del señor Sánchez obedece a sus necesidades personales y políticas para quitarle unos votos a la izquierda radical”, se ha quejado.

El PP reclama al presidente del Gobierno que comparezca en el Congreso para explicar la política exterior de España tras su choque con el presidente de Estados Unidos. Según el líder del PP, Sánchez no puede “ventilar” esta cuestión con una declaración sin preguntas en La Moncloa. “Exige una comparecencia en el Congreso de los Diputados para que el presidente nos explique por qué nos hemos quedado más aislados, más solos. Por qué ya nadie quiere reunirse con nosotros, por qué pretendemos utilizar la política exterior como política partidista”, ha instado Feijóo.

El líder de los populares advierte además de que el movimiento de Sánchez “pone en riesgo la seguridad y la energía”. “El mercado de EE UU para algunas empresas españolas es clave. Hemos pasado de enemistarnos con Argelia a ahora declarar país non grato a EE UU por un puñado de votos”, se ha quejado. Feijóo considera una “irresponsabilidad” este movimiento de Sánchez por sus posibles consecuencias para la economía, ya que EE UU es el principal inversor en la España, ha recordado, y en el gas, aunque también ha admitido que España cuenta con el “escudo” de la Unión Europea.