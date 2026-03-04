El 67% de los buitres negros que habitan en la reserva de Boumort han nacido en la colonia

La colonia de buitre negro (Aegypius monachus) reintroducida en la Reserva Nacional de Caza de Boumort -a caballo entre Pallars y Alt Urgell- se consolida en los Pirineos, con trece nuevos polluelos nacidos en 2025. El éxito reproductor ha sido superior a la media de los últimos quince años, con una tasa de vuelo del 71% y la productividad del 63%. Durante el año pasado se mantuvieron en la Reserva de Boumort 66 ejemplares, con 19 parejas reproductoras de las que nacieron 13 polluelos. Una docena llegaron a volar y el último desapareció del nido a los 84 días de vida.

Del número total de individuos, 40 son fijos y 26 flotantes; asimismo, 44 han nacido en la colonia, 14 han sido reintroducidos y el resto son de origen exógeno (cinco ibéricos y tres franceses). Según los responsables de la reintroducción “actualmente se puede afirmar que la evolución es positiva y que la colonia catalana ha alcanzado un registro récord”.

Son cifras de la Fundació Trenca, entidad dedicada a la conservación de la biodiversidad, dentro del proyecto de preservación del buitre negro que desarrolla con la colaboración de Endesa. Esta ave, una de las cuatro especies de rapaces necrófagas que moran en Europa, junto con el buitre leonado, el alimoche y el quebrantahuesos, desapareció de los Pirineos a finales del siglo XIX. Gracias a iniciativas públicas y privadas, la colonia que se empezó a reintroducir en 2007 en el prePirineo de Lleida para crear una colonia que sirviera de puente entre las colonias francesas y la población del centro y suroeste ibérico, se afianza en los Pirineos y crece. A pesar de ello, sigue catalogado como “vulnerable” a nivel catalán y estatal.

La reintroducción, promovida por el Govern, pretende mejorar la diversidad genética y reducir el riesgo de extinción de la especie. Hasta ahora se ha logrado algunos objetivos, como la recuperación del macizo prepirenaico como territorio de cría para esta especie, clave para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que las necrófagas desempeñan un papel primordial en el funcionamiento de las cadenas tróficas mediante la eliminación de cadáveres en el campo. Indirectamente, contribuyen a un importante ahorro de CO2, ya que se reduce la necesidad de incinerar animales muertos. En 2025 se distribuyeron 15.145 kg de carroña y se calculó el ahorro total de gases de efecto invernadero en 4.301 kg de CO2.

El proyecto pretende extender la colonia a otros puntos en el oeste de los Pirineos. Por ello, son relevantes los Puntos de Alimentación Suplementaria (PAS), cañones desde los que Trenca suministra alimento de forma controlada a buitres y otras necrófagas. Dos de los PAS están en el Pallars Jussà, uno en el Alt Urgell y también hay un Punto de Alimentación Específica (PAE) en Bourmort, para reforzar los vínculos entre individuos reintroducidos. Es muy usado, sobre todo en época de cría. Estos comederos desde 2013 son posibles gracias a Endesa.

Al potenciar los puntos de alimentación en el extrarradio se beneficia a la población flotante de individuos jóvenes y en dispersión, se facilita su seguimiento, aumenta el porcentaje de nacidos en Boumort y disminuye el de reintroducidos. Se debe a que los individuos de mayor edad -reintroducidos y, algunos, padres fundadores de la colonia- van muriendo o desapareciendo por diversos motivos, y poco a poco se espera su reemplazo por los nacidos en la colonia o por exógenos reclutados.

Como otros años, en 2025 se monitorizó el movimiento de las aves. El radioseguimiento continuo, que incluye GPS, permite ayudar a entender los movimientos, tener éxito en la reproducción e incluso identificar amenazas. Un juvenil emprendió el viaje hacia el continente africano replicando el trayecto de otros que llegaron a Senegal, pero a mitad de camino se desvió a la costa mauritana. Cauba es otro juvenil que viajó hasta Extremadura, pasó una temporada, regresó a Boumort e hizo pequeños viajes por el norte.