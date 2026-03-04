Los trabajadores de los servicios sociales de Barcelona convocan huelga para el día 10

Los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, muy tensionados desde hace años, sobre todo por la crisis de vivienda, están secundando huelgas parciales la tarde de los jueves desde hace semanas y elevan el listón de la protesta: han convocado una huelga para el día 10. En una asamblea celebrada este miércoles han votado a favor de la convocatoria, que cuenta con el apoyo de los sindicatos CGT e Intersindical. La protesta busca visualizar su malestar por los “recortes” que denuncian: el convenio que acaba de firmar el consistorio con los sindicatos CC OO, UGT y Csif y que contempla la jornada de 35 años, les deja fuera; y alertan de que pierden derechos consolidados como “medidas de flexibilidad, conciliación y descanso” que les permitían “gestionar la carga emocional y física” de sus puestos de trabajo. Preguntado por el conflicto, el Ayuntamiento ha declinado hacer valoraciones.

Los trabajadores del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y otros servicios sociales externalizados (los que atienden a sin techo, menores, emergencias, familias con menores que viven ocupando o mujeres víctimas de violencia), llevan semanas celebrando asambleas con hasta 400 asistentes en las que se visualiza el malestar. También los trabajadores de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) acumulan jornadas de huelga parcial desde hace un mes, y está por ver si se suman a la protesta del día 10.

Trabajadoras sociales municipales durante una protesta la semana pasada en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

“El foco de la rabia de la plantilla es el nuevo convenio aprobado el 30 de enero, que el colectivo tacha de traición, al premiar sectores masculinizados y a los cuerpos de seguridad mientras castica a los sectores feminizados y de cuidados y atención social”, asegura el sindicato CGT, que habla de “antesala de desmantelamiento de la administración pública”. “Gestionamos la miseria con burocracia”, alertan. Y aseguran: “No es que no queramos trabajar, queremos hacerlo en condiciones para dignas para dar una atención digna”. Ejemplifican su situación en cuestiones como que las ayudas de emergencia pueden tardar hasta 15 en llegar a los usuarios o “el recorte en acceso a los alojamientos de emergencia [pensiones]”.

La Intersindical, por su parte, asegura que “se ha pasado de un escenario de mejora a uno de retroceso, con recortes en medidas de conciliación y descanso que eran vitales para el día a día de la plantilla". “Están destrozando nuestra vida personal”, alertan y aseguran que con el nuevo convenio pierden nueve días de compensación “para quien más presión soporta”. También aseguran que su salud mental está “en juego”. “Trabajamos en un entorno con un riesgo psicosocial altísimo y demonizado, sin descanso ni ratios dignas, el agotamiento es total, no podemos cuidar a la ciudadanía si el Ayuntamiento no nos cuida”.