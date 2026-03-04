El City choca contra el Forest y el Arsenal se escapa a siete puntos

Murillo Santiago Costa do Santos, defensa del Nottingham Forest nacido en Sao Paulo en 2002, se paró en el punto exacto. Donde la línea del tiro de Savinho cortaría la raya de gol. Como el astrólogo que predice un eclipse anticipó la posición de los cuerpos y la trayectoria del proyectil. Su cuerpo de cíclope evitó el 3-2 del Manchester City en el Etihad y el partido, que por ocasiones generadas pudo ser goleada local, se quedó en un empate cuya trascendencia adquiere un relieve inesperado en el desenlace de la Premier. Por la brecha que abrió se escapó el Arsenal, que se impuso en Brighton 0-1 y amplió la distancia de cinco a siete puntos en la cabeza de la clasificación.

MNC M. City 2 Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri (Abdukodir Khusanov, min. 76), Bernardo Silva, Phil Foden (Jérémy Doku, min. 76), Rayan Cherki (Savinho, min. 81), Rodri, Antoine Semenyo y Erling Haaland NFO Nottingham Forest 2 Matz Sels, Murillo, Neco Williams (Morato, min. 89), Jair Cunha, Ola Aina, Nikola Milenkovic, Elliot Anderson, Nicolás Domínguez (Callum Hudson-Odoi, min. 63), Ibrahim Sangaré, Igor Jesus (Taiwo Awoniyi, min. 78) y Morgan Gibbs-White (Ryan Yates, min. 89) Goles 1-0 min. 30: Antoine Semenyo. 1-1 min. 55: Morgan Gibbs-White. 2-1 min. 61: Rodrigo. 2-2 min. 75: Elliot Anderson Arbitro Darren England

Tarjetas amarillas Ibrahima Sangare (min. 45), Murillo (min. 59), Nikola Milenkovic (min. 62), Matz Sels (min. 93)

Los partidos de la jornada 29ª de la liga inglesa se disputaron todos a la misma hora, este miércoles a las 20.30. Para evitar especulaciones. A la antigua usanza. Como merece un torneo convertido en una persecución trepidante del City al Arsenal en la lucha por el título y del United, el Aston Villa, el Chelsea y el Liverpool por el acceso a los cuatro primeros puestos, puerta de la próxima Champions.

El City se ha transformado desde que fichó a Marc Guéhi en el mercado de invierno. Los 20 millones que pagó al Crystal Palace son el dinero mejor invertido por el club en los últimos cuatro mercados. Armado con este joven costamarfileño de 25 años, el equipo de Guardiola se ha asentado desde Donnarumma a Haaland, pasando por Dias, Rodri, Bernardo, Cherki y Semenyo. La correa de distribución los activa a todos porque las transiciones ya no provocan el pánico que solían en tiempos no tan lejanos. Desde esa tranquilidad el equipo ha crecido, como pudieron comprobar los hinchas reunidos en el Etihad. Porque durante una hora, el City acorraló al Forest. No le dio un respiro. No le dejó salir de su campo y el gol de Semenyo a la media hora, una acción de siete pases que implicó a los centrales en la salida, a Haaland como pivote y a Cherki como generador del salto al peligro, dio la impresión de ser el primero de unos cuantos. Las llegadas y las ocasiones fueron abrumadoramente para el City.

El horizonte se iluminaba para el equipo de Guardiola cuando ocurrió algo inesperado. El Forest salió de la presión y el emprendedor Ola Aina, gracias a Ait-Nouri, se encontró con un prado despejado. Su centro al segundo palo pareció un centro cualquiera. Igor Jesús lo descolgó. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces el balón cayó en los pies de Morgan Gibbs-White, muchacho de espeso bigote y ojos de fauno que lleva la camiseta número diez del Forest. El genio oficial del equipo. Estaba de espaldas a la portería. Cubierto por Donnarumma, uno de los porteros más expertos que existen, y pegado a Ruben Dias, el mejor defensa del City, un central pegajoso, comisario. Por delante, Rodri le encimaba para cortarle la retirada. Todas las condiciones conspiraban contra Gibbs-White: si se giraba, Dias le robaba la pelota, si la pasaba, Rodri le cortaba el pase. Pero Gibbs-White no tardó ni medio segundo en decidir y en ejecutar. Apoyado en su pierna izquierda, empleó la derecha para rematar de tacón, y la pelota se coló en la portería pasando entre las piernas de Dias y Donnarumma. Fue el 1-1. Uno de los goles del año.

Gibbs-White se arrodilló en un córner y se tapó los oídos con los índices. Los pitos le importaban un rábano. Era consciente de que acababa de pasar a la historia. Su gol tuvo un efecto estimulante en sus compañeros y generó incertidumbre en el City. Los jugadores celestes debieron preguntarse de qué había servido tanto dominio, tanta superioridad táctica, tantas ocasiones generadas. Rodri, a la salida de un córner, hizo el 2-1, pero a los pocos minutos el pelirrojo Anderson volvió a empatar con un tiro desde fuera del área. El Forest resistió asediado. El City gastó toda la munición. Hasta la última bala: el tiro de Savinho que pegó en Murillo.

Hurzeler denuncia al Arsenal

El Arsenal, que visitaba Brighton, aprovechó para escaparse. Al equipo de Arteta le bastó con un tiro de Saka desde la esquina del área. A la contra y de rebote. El balón tocó en Carlos Baleba y engañó a Verbruggen, el portero, antes de golpear la red. Al partido le restaron más de 80 minutos. Básicamente, un procedimiento administrativo para la defensa más solida de la Premier. Fabian Hurzeler, el entrenador local, lamentó el carácter especulativo del Arsenal, al que acusó de perder el tiempo: “Hoy solo hubo un equipo que intentó jugar al fútbol”.

“La Premier League debe encontrar una regla”, protestó Hurzeler, “porque lo que el Arsenal hizo aquí no beneficia al fútbol. Se lo dije al árbitro. Creo que todo el mundo lo vio [en referencia a David Raya, meta del Arsenal]. Los árbitros deben mostrar más tarjetas amarillas por estas cosas. ¿Alguien ha visto alguna vez a un portero pidiendo atención tres veces en un mismo partido por una lesión?“.

Simultáneamente, en la bruma de Birmingham, el Aston Villa de Emery recibió al Chelsea en un duelo directo por puestos de Champions. Insistía Emery en que su equipo no atraviesa una crisis. Que los baches son solo baches. Que la visita del Chelsea les pondría a prueba. A los dos minutos, gol del Villa. Douglas Luiz armó la jugada, abrió para Bailey, y cuando le llegó el centro definió de tacón, otro más. El 1-0 fue un regalo. El Villa lo interpretó como la constatación de su superioridad y el Chelsea se lo hizo pagar. Presionó mejor, movió mejor la pelota, y definió mejor. Enzo Fernández se ocupó personalmente. El mediocampista argentino preparó el empate con un pase formidable a Malo Gusto, que rompió el fuera de juego como si rindiese homenaje a Dani Alves. Sorprendió a toda la defensa y asistió. Joao Pedro remató a un toque. Diez minutos después, de nuevo Enzo Fernández filtró el pase entre Douglas Luiz y Emiliano Buendía, y Joao Pedro, desmarcándose con un golpe de cintura, anotó el 1-2 a un toque sobre la salida del Dibu. A la vuelta del descanso, Joao Pedro completó el hat-trick. Cole Palmer metió el 1-4.

Ahora el Chelsea es quinto clasificado a solo tres puntos del Villa, que suma 51 y perdió el tercer puesto en favor del United. El United no amplió su margen: sigue con 51 puntos después de perder contra el Newcastle (2-1) este miércoles.