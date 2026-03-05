Colombia ante las urnas

Personas votan en Corferias durante jornadas de votación para la consulta popular del Pacto Histórico en Bogotá (Colombia), el 26 de octubre del 2025.

En medio de mensajes gubernamentales sobre desconfianza en el proceso electoral, riesgo de violencia en 170 municipios y secuelas de la ola invernal, los colombianos elegirán a su nuevo Congreso y despejarán el panorama para la primera vuelta presidencial

Faltan cien días para el mundial, dicen en la radio. La frase suena surreal cuando, al mismo tiempo, sucede una guerra que anuncia con prolongarse. En Colombia, mientras tanto, nos preparamos para las elecciones legislativas y de consultas presidenciales del próximo domingo 8 de marzo en medio de una clara desconfianza sobre el proceso electoral de parte del Gobierno.

‌Estamos a cuatro días y yo ya vi al gamonal de mi barrio ir casa por casa diciendo a los vecinos por quién votar, ya mi tía mandó un video “alertando” que hay que llevar el lapicero para que no te borren el voto (aunque el video es de Perú y viejo); grupos armados aseguran que no afectarán la jornada electoral muy atravesada por la violencia- como si eso no debiera ser la normalidad.

‌Hasta el mandatario lleva varios días trinando sobre un supuesto fraude informático e invitando a no votar las consultas en un país que ya es bastante apático para ejercer ese derecho. “Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos. El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, escribió.

Se trata de unas elecciones esenciales porque definen el panorama de la primera vuelta presidencial y porque se elige el nuevo Congreso. Eso, aunque ni el candidato Iván Cepeda, considerado sucesor del Gobierno; ni Abelardo de la Espriella, segundo en las encuestas y quien representa las visiones de la ultraderecha; ni Sergio Fajardo, que propone una tercería de centro, se medirán este domingo en las urnas. En su lugar, los electores podrán pedir el tarjetón único de las consultas y votar una de tres opciones: la consulta de la derecha, donde puntea Paloma Valencia; la del centro, con Claudia López a la cabeza; y la del Frente por la vida, que tiene en su cabeza a Daniel Quintero.

‌Son también las primeras elecciones tras el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, que aspiraba a ser candidato presidencial y fue asesinado a mediados del año pasado. Las que tendrán que sortear la ola invernal que dejó al departamento de Córdoba bajo el agua y, sobre todo, el monstruo del control social de los armados que respiran en la espalda de los ciudadanos de al menos 170 municipios donde hay riesgo de fraude y violencia.

‌Las elecciones de este domingo se dan también en medio de un ambiente de crispación política y denuncias de atentados. El lunes, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia suspendieron una visita a la hidroeléctrica Hidroituango porque, según dijeron en la prensa, serían atacados con drones por una disidencia de las extintas Farc. Sin embargo, pocas horas después, el Ejército negó que hubiera una amenaza concreta y Petro remató con un tuit. “No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”, escribió. Para el alcalde Federico Gutiérrez, uno de los mayores opositores del presidente, el Gobierno minimiza lo que ocurre en el país. “Así minimizaron las amenazas contra Miguel Uribe y lo asesinaron”.

‌Más allá de lo ocurra con las consultas, el país elegirá a 286 integrantes del Congreso, de entre un ramillete de al menos 76 con líos judiciales y proceso jurídicos abiertos. En esta nota, de Juan Miguel Hernández, está el ‘top ten’ de los más complicados judicialmente para que ustedes sepan si su candidato está entre ellos. Y en esta otra, Santiago Torrado, nos muestra el panorama del partido de Gobierno, integrado por representantes de la izquierda, de clanes políticos e influenciadores y que, según las encuestas, se encamina a mantener la mayor bancada del Senado.

