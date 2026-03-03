La Policía captura a un escolta del secretario de la Cámara con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral

A cinco días de las elecciones legislativas, la Policía ha capturado en una vía de La Guajira a un escolta que transportaba 145 millones de pesos en efectivo y material de campaña del candidato conservador al Senado Daniel Restrepo. El detenido este martes, Luis Alfredo Acuña Vega, hace parte de la Unidad Nacional de Protección y estaba adscrito al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, el secretario general de la Cámara de Representantes y antiguo miembro del Consejo Nacional Electoral por el Partido Conservador.

El operativo fue liderado por la Policía Nacional en un puesto de control sobre la vía Distracción–Cuestecitas, en el municipio de Albania, cuando el escolta se movilizaba en un vehículo Toyota. Dentro del mismo fueron hallados siete sobres con dinero en efectivo, volantes de campaña y tarjetones pedagógicos. El candidato que aparece en la propaganda es el antioqueño Daniel Restrepo, copartidario de Lacouture. El directivo del Legislativo es nativo del municipio de Villanueva, ubicado a unos 30 kilómetros del lugar de la captura.

El diario El Tiempo ha explicado que los sobres estaban marcados con los nombres de personas a las que, supuestamente, estaban destinados los recursos. En la inspección, los nombres anotados en los sobres incluyen figuras locales como Débora Barros, ‘Beba’ Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez. La Policía ha anunciado que han identificado plenamente a tres de ellos, y busca establecer si esos ciudadanos tenían conocimiento o vinculación con el traslado del dinero. Gandhi Romero, Kevin Cantillio y Christian Bermúdez, concejales de Riohacha, ya han dicho que no saben por qué estarían sus nombres en los paquetes.

Restrepo es el candidato impulsado por el senador conservador Carlos Trujillo, el más cercano en su partido al oficialismo, para heredar su curul. Trujillo, que también es antioqueño, ha construido en La Guajira una base electoral poco habitual para un congresista paisa: en esa región obtuvo más de 20.000 votos en los comicios pasados, de 2022. El municipio que más lo respaldó fue Uribia, donde alcanzó 10.000 de ellos. En la región cuentan que uno de sus principales impulsores allí fue el exalcalde de Uribia Bonifacio Henríquez. En Villanueva, el municipio de Lacouture, Trujillo fue el segundo candidato más votado, superando a varios aspirantes guajiros. El directivo de la Cámara, a su vez, fue candidato al Senado por su partido en 2018 y llegó a ser el más votado del departamento con casi 218.000 apoyos.

Lo que distingue este caso de otros episodios de dinero y política en Colombia es la figura del escolta involucrado. La UNP, entidad encargada de proteger a funcionarios y líderes en riesgo, confirmó que Acuña figura en su nómina, aunque aclaró que el vehículo en el que fue detenido no pertenece a la entidad. El director de la UNP y amigo íntimo del presidente Gustavo Petro, Augusto Rodríguez, señaló que se trata de una investigación interna y que se cooperará con las autoridades judiciales y electorales para esclarecer los hechos. También ha dicho que Lacouture explicó que Acuña se disponía a comprar un vehículo en el municipio de Maicao, y de allí el dinero, y ha negado saber nada de la propaganda política. Acuña, por su parte, ha confirmado la versión de la venta del carro (que estaba a nombre de una allegada suya) y ha agregado que los sobres le fueron plantados por los policías que lo capturaron.

El presidente de izquierdas reaccionó rápidamente al operativo. A través de su cuenta oficial de X, enfatizó su instrucción de perseguir los delitos contra el sufragio. “La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio”, escribió. Por su parte, el candidato Restrepo negó cualquier vínculo con la incautación. En un comunicado difundido tras el hecho, aseguró que rechaza “de manera categórica cualquier insinuación que nos vincule con la compra de votos o cualquier práctica ilegal” y que su campaña está basada en “la honestidad y el respeto por la democracia”.

La Guajira, entre el escándalo del agua y las maquinarias

El episodio ocurre en un departamento atravesado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que investiga el presunto desvío de recursos destinados, entre otros fines, al abastecimiento de agua en La Guajira. En las indagaciones sobre la asignación de contratos y la intermediación de cuotas burocráticas ha sido mencionado el senador Trujillo, cabeza del ala petrista del tradicional partido de derechas. Otros godos como el guajiro Juan Loreto Gómez, que busca reelgirse en la Cámara de Representantes, han sido involucrados judicialmente en el escándalo que dejó con sed a miles de personas en el departamento más árido de Colombia.

El poder conservador en la región, el mismo que tuvo a Lacouture como su candidato dos elecciones atrás, también se expresa en el apoyo a figuras como el senador cordobés Wadith Manzur, que hace campaña en el municipio de Uribia, según líderes de la zona. Aunque los dirigentes han negado irregularidades, el caso ha puesto bajo escrutinio las redes políticas que operan en la región.

Más allá del conservatismo, la disputa en el departamento tiene como protagonista a Alfredo Deluque, opositor de Petro y del Partido de la U. Se trata de uno de los dirigentes con mayor votación en La Guajira y con presencia consolidada en Riohacha y varios municipios del sur del departamento. Deluque mantiene una estructura territorial que ha sobrevivido a los cambios de gobierno nacional y que sigue siendo determinante en la definición de alianzas locales.

Contra él compite por votantes, aunque en la circunscripción indígena, la senadora oficialista Martha Peralta, del Partido MAIS y también investigada por el caso de la UNGRD, busca mantener su espacio en una competencia que se libra también en los resguardos y cabildos de su etnia, la wayúu, de la Alta y Media Guajira.