Harfuch coordina con la FIFA el operativo de seguridad para el Mundial 2026

El Gabinete de Seguridad se reúne para revisar los protocolos de inteligencia y de despliegue con las autoridades federales y estatales de las tres sedes mexicanas

Omar García Harfuch ha dirigido este miércoles una reunión con representantes de la FIFA y autoridades federales y estatales para coordinar las acciones de seguridad rumbo al Mundial 2026. El encuentro del gabinete de Seguridad lo ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum y ha citado a funcionarios de Ciudad de México, así como de los Estados de Jalisco y Nuevo León, donde están las tres sedes del torneo en el país. El encuentro llega en medio de los esfuerzos del Gobierno mexicano y la FIFA para garantizar la seguridad a los visitantes, luego de que la muerte del Mencho hace poco más de una semana, desatara una crisis de violencia e incertidumbre dentro y fuera de México.

“Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional”, ha informado García Harfuch en su cuenta de X. El secretario de Seguridad ha asegurado, además, que la seguridad de la población y de los visitantes “está garantizada” durante la Copa del Mundo.

En la reunión han participado además la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional; el secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

El sueño del tercer Mundial en México vive desde hace una semana sus horas más frágiles. Los asesinatos y narcobloqueos que dejó el abatimiento de Nemesio El Mencho Oseguera, líder y fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación, viajaron por todo el mundo con las imágenes de la quema de autos y negocios por una buena parte del territorio mexicano. Entonces, los equipos y aficionados comenzaron a preguntarse si el país anfitrión puede otorgar las medidas de seguridad necesarias para recibir el torneo. Portugal puso en duda su asistencia al partido de reinauguración del Estadio Azteca, y se instaló la preocupación entre otras federaciones.

Desde entonces, tanto México como la FIFA han enviado mensajes de calma y muestras de coordinación. Una de ellas, la reunión de este miércoles, así como un fuerte despliegue de seguridad en el amistoso de Islandia y la selección de la semana pasada. Por su parte, Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol ha despejado las dudas: “Es México o es México. Se descarta por completo otra sede”.