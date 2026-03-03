Los precios de reventa para el Mundial de 2026 alcanzan hasta un millón de pesos

A 100 días de que inicie la Copa del Mundo, el Gobierno mexicano ha publicado un comunicado para prevenir de fraudes a la población

Ir a un partido del Mundial puede costar casi el equivalente a un enganche para un departamento en México. Los precios de reventa para el encuentro inaugural de la Copa del Mundo que se disputa en el Estadio Banorte el 11 de junio de este año, por ejemplo, van desde los 123.000 pesos (casi 7.000 dólares) hasta los 1,37 millones de pesos (unos 77.700 dólares) en algunas plataformas de internet. Aunque la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha habilitado la modalidad oficial de reventa en Estados Unidos, Canadá y otros países, no lo ha hecho para México. Lo que la Federación sí ha permitido para este país es el intercambio de boletos, lo cual deberá realizarse a través de las plataformas oficiales de la FIFA. Esta opción es para aquellos que ya no puedan acudir a un partido y deseen recuperar su dinero.

El Gobierno mexicano ha emitido un comunicado a inicios de esta semana para prevenir a la población sobre posibles fraudes en la compra de boletos en reventa. “[Los ciberdelincuentes] crean sitios fraudulentos que operan mediante identidades digitales falsas, construidas con el uso de logotipos, fotografías, tipografías, paletas de colores y estilos gráficos que imitan la imagen de las páginas oficiales”, se lee, y añaden que los criminales impulsan campañas en redes sociales, envían correos masivos o distribuyen mensajes de texto que prometen “oportunidades únicas” o “descuento por tiempo limitado” para obtener información sensible del usuario (como nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria) o comprar las “entradas” a precios estratosféricos.

Plataformas como Viagogo ofrecen hasta tres boletos que superan el millón de pesos (más de 56.000 dólares) para el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. Para los dieciseisavos de final, los precios van desde los 33.700 pesos (unos 1.900 dólares) a los 172.000 pesos (poco más de 9.700 dólares).

EL PAÍS ha consultado a revendedores a través de WhatsApp para el partido de los dieciseisavos de final; ofrecen entradas de hasta 40.000 pesos en la zonas de Categoría 3, asientos ubicados en lo más alto del estadio. En las plataformas de internet como Viagogo o SeatGeek, rondan los 90.000 pesos. Las entradas para el tercer lugar, que se disputa en el Hard Rock Stadium, en Miami, se ofertan por WhatsApp desde 27.000 pesos (1.527 dólares); en las plataformas, van de los 31.000 pesos a 1.589.000 pesos.

La plataforma que habilitó la FIFA para la reventa e intercambio de boletos cerró sus operaciones el 22 de febrero, pero volverá a abrirse el 2 de abril a las 9.00 de Ciudad de México (11.00 hora del Este; 8.00 hora del Pacífico). Unos días antes del cierre, las entradas de Categoría 3 del partido inaugural rondaban los 94.000 pesos (5.324 dólares); su precio original era de casi 16.000 pesos (unos 905 dólares). Pero la escalada en los precios no es ajena a Estados Unidos o Canadá: en la reventa oficial para el partido entre Francia y Senegal, que se disputa en Nueva Jersey, alcanzó los 17.600 pesos (unos 1.000 dólares) en comparación al precio original de 3.800 pesos (241 dólares aproximadamente), según reporta el diario El Economista.

Hay accesos que no se pueden comprar ni revender dentro de la plataforma oficial, como los coleccionables digitales o cualquier boleto de FIFA Collect (NFT o artículos digitales únicos), los paquetes de hospitality que incluyen boletos, los pases de acreditación y los boletos de cortesía o promocionales, según se lee en la página oficial.

El Gobierno de México recomienda realizar la compra y seguir los procedimientos únicamente en el portal oficial de la FIFA; también pide dudar de precios demasiado bajos o de la urgencia por vender boletos bajo el argumento de un contratiempo; desconfiar de ofertas recibidas por aplicaciones de mensajería instantánea o correos electrónicos no solicitados; no transferir dinero por depósitos o transferencias directas a particulares; no compartir datos personales, contraseñas o códigos de verificación; activar alertas de movimientos en la cuenta bancaria o tarjeta para detectar cargos no reconocidos de forma inmediata; y reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

