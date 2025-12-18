La última estafa en WhatsApp detrás del sueño legal: el uso del estatus migratorio como carnada

Aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, vista en el móvil de un migrante venezolano en un campamento en Ciudad de México, el 20 de enero.

Los estafadores digitales se están beneficiando tanto de la esperanza como del miedo. El sueño de la comunidad latina en Estados Unidos de obtener un estatus migratorio legal es carnada para los delincuentes a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Así lo informa la segunda de tres entregas del reporte WhatsApp como arma: cómo los estafadores se dirigen a los latinos de Estados Unidos, del Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA, por sus siglas en inglés).

“Lamentablemente, muchos estafadores se aprovechan de los procesos de inmigración, a menudo complicados. Utilizan desde los plazos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y los procedimientos de asilo, hasta documentos para obtener un permiso de conducir o un pequeño préstamo”, indica el estudio.

El DDIA examinó, en esta segunda entrega, más de 18.400 mensajes únicos sospechosos, que fueron compartidos en 3.300 grupos públicos en los que se habla español dentro en la plataforma de mensajería instantánea, desde el 1 de enero al 1 de septiembre de 2025. Cientos de estos mensajes aparecen con la leyenda “reenviado varias veces”, lo cual se traduce como una señal de lo rápido y peligroso que puede ser este contenido, resalta el instituto.

Conseguir un estatus legal

Algunos delincuentes se hacen pasar por consultores o especialistas que ofrecen atajos para obtener residencia, permisos de trabajo, asilo e incluso la ciudadanía estadounidense. Estos servicios están dirigidos a migrantes venezolanos, principalmente. “No soy abogado”, dicen para fingir transparencia.

De acuerdo con el DDIA, los estafadores primero alimentan el miedo y la urgencia difundiendo información alarmista sobre redadas de inmigración no verificadas o inventando requisitos o plazos que parecen oficiales; cuando la ansiedad alcanza su punto álgido, pasan a ofrecer “esperanza” y “soluciones”.

Ofertas de empleo

La necesidad por una estabilidad financiera es la segunda categoría en la que se enfocan los estafadores para atacar a los latinos en Estados Unidos. El estudio encontró al menos 83 mensajes únicos relacionados con ofertas de empleo falsas que pudieron alcanzar a 22.000 usuarios en WhatsApp.

En este rubro resaltan dos esquemas. El primero son oportunidades de trabajo remoto y/o con mínima experiencia requerida (por ejemplo, empaquetador remoto o probador de productos también a distancia). El atractivo principal de estas ofertas son salarios por encima de lo habitual.

El segundo, son programas de formación de reclutadores: los delincuentes se hacen pasar por empresas de sectores de seguros o energía, prometen una formación completa, horarios flexibles y dicen constantemente que no se necesita experiencia, un mensaje que levanta sospechas.

Rentas y seguros

En el tema de vivienda, el instituto encontró que los grupos de la plataforma de mensajería instantánea tienen nombres de locaciones específicas en Florida, como Davenport, Kissimmee y Haines. Los estafadores comparten información sobre renta de habitaciones baratas, pero solicitan un depósito por adelantado a través de Zelle o Cash App para que la persona interesada pueda ver el lugar.

“Necesitas seguro... ¿Te preocupa tu familia?”, este es el gancho que utilizan los delincuentes para ofrecer seguros de vida o reparación de crédito con planes “demasiado buenos para ser verdad”. Lo mismo sucede con asistencia legal en caso de accidentes. El estudio también recoge testimonios como: “Es confiable, habla tu idioma y está para ayudarte”, “Confiable, comprometida y siempre está dispuesta a apoyar”, para generar confianza en un “agente”.

El estudio

En los primeros nueve meses de 2025, la investigación arrojó al menos 4.400 mensajes únicos que aparentemente promueven servicios fraudulentos de inmigración a la comunidad latina. De acuerdo con datos obtenidos a través de Palver —empresa de tecnología que se especializa en el análisis de tendencias sociales— este contenido llegó a más de 31.000 usuarios en 101 grupos, lo que convierte a este tipo de estafas en unas de las más prominentes y con más circulación en la comunidad latina.

La primera parte del estudio fue publicada en noviembre de este año y estuvo enfocado en descuentos irreales, sorteos o tiendas falsas. Los estafadores se hacen pasar por marcas como Shein, Temu, Apple o Walmart, por mencionar algunos, y piden a usuarios llenar formularios o jugar en una aplicación con la promesa de ganar una “caja misteriosa” o tarjetas de regalo. También se tocaron temas como venta de teléfonos inteligentes y planes de internet extremadamente baratos y grandes rebajas de último minuto.