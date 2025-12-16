La Administración Trump amplía a 39 países la prohibición de viajes de sus ciudadanos a Estados Unidos
La Casa Blanca añade 20 naciones, en su mayoría africanas, a la lista de restricciones, además de vetar el ingreso de los viajeros que portan documentos de la Autoridad Palestina
El Gobierno de Donald Trump ha ampliado este martes la lista de los países cuyos ciudadanos tienen prohibida su entrada en Estados Unidos para incluir cinco más: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. Además, otras 15 naciones se añaden a la lista de restricciones parciales y se prohíbe ingresar a Estados Unidos a las personas con documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina, aunque los impedimentos actuales ya hacían casi imposible la obtención de visados para los palestinos. Con la nueva ampliación hay en total 39 países con restricciones para viajar a EE UU.
“Las restricciones y limitaciones impuestas por la Proclamación son necesarias para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros sobre los cuales Estados Unidos no cuenta con suficiente información para evaluar los riesgos que representan, obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros objetivos importantes de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo”, justifica la Casa Blanca en un comunicado.
Las nuevas prohibiciones se añaden a las medidas impuestas contra ciudadanos de 19 países en respuesta al ataque que sufrieron dos guardias nacionales en Washington D. C. el mes pasado, que se cobró la vida de una agente y dejó malherido al otro, que se recupera favorablemente. El atacante, que se ha declarado inocente, es de origen afgano, lo que propició la paralización de todas las visas otorgadas a ciudadanos de Afganistán. Luego, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció también la revisión de los permisos de residencia concedidos a los ciudadanos de los países a los que se les aplicó el veto para viajar.
“Muchos de los países con restricciones sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa de los datos”, dijo la Casa Blanca.
En junio, Trump anunció que se prohibiría la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y que los de otros siete se enfrentarían a restricciones. La prohibición incluía a Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Para los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela se ampliaron las restricciones.
Laos y Sierra Leona pasan desde este martes a tener una prohibición total, mientras que se levanta el veto para las visas de no inmigrantes de los ciudadanos de Turkmenistán “dado que ha colaborado de forma productiva con Estados Unidos y ha demostrado un progreso significativo desde la anterior proclamación”. Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue se suman a la lista de países con restricciones parciales.
Las nuevas restricciones incluyen excepciones para los residentes permanentes legales, los titulares de visados existentes, ciertas categorías de visados como los de deportistas y diplomáticos, y las personas cuya entrada sirva a los intereses nacionales de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había adelantado este mes que el ataque a la Guardia Nacional traería más consecuencias y la prohibición de viajes de otros países. “Si no tienen un gobierno estable, si no tienen un país que pueda sostenerse a sí mismo y que nos diga quiénes son esas personas y nos ayude a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que personas de ese país vengan a Estados Unidos?”, dijo Noem en una entrevista con la cadena Fox el 4 de diciembre.
Haciendo uso de una expresión ya anacrónica, Trump se ha referido a los países con los que había restricciones de viajes como “del Tercer Mundo” y ha acusado a sus ciudadanos sin ofrecer pruebas de ser delincuentes.
“La presencia de terroristas, la actividad delictiva y la actividad extremista en varios de los países [restringidos] provocan una falta general de estabilidad y control gubernamental, lo que da lugar a deficiencias en los procesos de verificación de antecedentes y representa riesgos directos para los ciudadanos e intereses estadounidenses cuando se permite la entrada a Estados Unidos a nacionales de estos países”, afirman desde el Gobierno en el comunicado de este martes.
En cuanto a los palestinos, la Casa Blanca señaló que “grupos terroristas designados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Estados Unidos y México unen fuerzas contra los ataques criminales de drones en la frontera
CAF aprueba 3.175 millones para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe
Registro especial de la Pensión para el Bienestar de Mujeres y Personas Adultas Mayores en Michoacán: fechas y requisitos
Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela
Lo más visto
- El FBI anuncia que ha desmantelado un ataque terrorista planeado para Nochevieja en Los Ángeles
- Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
- Rolando Díaz, cineasta cubano: “No he podido decirle adiós a Cuba, por eso hice una película”
- Sheinbaum, sobre el triunfo de la ultraderecha en Chile: “Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina”
- El Consejo Electoral de Honduras advierte de un “inaceptable atentado a la democracia” por las protestas que retrasan el escrutinio definitivo