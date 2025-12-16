Elon Musk presenta su candidatura para ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
El magnate eleva su patrimonio por encima de 600.000 millones de dólares con la subida en Bolsa de Tesla y la nueva valoración de SpaceX
Elon Musk se ha convertido en la primera persona de la historia en alcanzar una fortuna superior a 600.000 millones de dólares (más de 510.000 millones de euros), según las estimaciones de Forbes. En octubre pasado, el fundador de Tesla y SpaceX fue también el primero en alcanzar una fortuna de 500.000 millones, semanas después de que Larry Ellison, cofundador de Oracle, le arrebatara durante unos días el trono de hombre más rico del mundo, con el rebote el Bolsa de su compañía, ahora castigada en los mercados por las dudas sobre sus negocios en la inteligencia artificial (IA).
De igual forma, Musk ya apunta a superar el billón de dólares durante 2026 con las operaciones corporativas que tienen en marcha algunas de sus compañías como SpaceX y xAI.
El primer hito ha venido de la mano de SpaceX que, en su última valoración, establecida en la reciente venta de acciones por parte de empleados, alcanzó los 800.000 millones de dólares, frente a los 400.000 millones de la anterior valoración, establecida meses antes. Según distintos medios especializados de EE UU, Musk posee en torno a un 42% del capital de la start-up de servicios espaciales, actualmente la más valiosa del mundo por delante de OpenAI, con 500.000 millones; Anthropic, con 350.000 millones; y ByteDance, matriz de TikTok, con 300.000 millones.
SpaceX ha puesto en marcha su proceso de salida a Bolsa y, de hecho, ya negocia con los bancos. De salir a cotizar con esa valoración, Musk elevaría patrimonio en cerca de 168.000 millones de dólares.
Ahora bien, en el mercado se manejan valoraciones todavía más altas para SpaceX, que se ha hecho fuerte en los negocios de lanzamiento de cohetes y de acceso a internet vía satélite con su Starlink. Según Reuters, la empresa busca captar 25.000 millones de dólares en su OPV, en la que alcanzaría el billón de dólares de valoración. Bloomberg eleva la recaudación de recursos hasta los 30.000 millones, con una valoración de la empresa de 1,5 billones.
Además, dentro de las operaciones corporativas de las empresas de Musk, su start-up de inteligencia artificial xAI tiene en marcha una ronda de financiación para captar 15.000 millones de dólares, con un valor de 230.000 millones. En la transacción, la start-up ha recibido el respaldo de distintos grupos financieros y de compañías como Nvidia, cuyo CEO, Jensen Huang, ha reconocido en distintas ocasiones que le gusta estar en muchos de los proyectos de Musk.
Dentro de este aumento de su patrimonio, Musk también se ha visto favorecido por el rebote en Bolsa de Tesla, que ha subido un 17% en el último mes, con un avance superior al 4% solo este lunes. El propio magnate, que posee cerca del 12,5% del capital de la compañía, anunció que Tesla estaba probando robotaxis sin monitores de seguridad en el asiento del pasajero delantero. Las acciones de la firma automovilística alcanzaron el lunes los 481 dólares, a un paso de su máximo histórico de 488 dólares.
Tesla ha estado en el centro del debate y la polémica en los últimos meses a causa del bonus de casi un billón de dólares, la remuneración más alta de la historia, para Elon Musk en la próxima década si cumple una serie de objetivos. Este sueldo billonario fue aprobado por los accionistas de la compañía de vehículos eléctricos en la junta celebrada a principios de noviembre, con un respaldo del 75%, tras recibir las críticas y el rechazo de grandes inversores, entre los que destaca el fondo soberano de Noruega.
Entre otros objetivos para obtener dicha retribución, Musk tendrá que multiplicar por seis el valor de Tesla en Bolsa hasta alcanzar los 8,5 billones de capitalización dentro de 12 años. Al cierre de la sesión del lunes, el valor de mercado era de 1,58 billones.
