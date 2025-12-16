SpaceX, OpenAI y Anthropic preparan para 2026 las mayores OPV de la historia

Las ‘start-ups’ de IA se enfrentan a la incertidumbre de una posible burbuja. La firma de satélites de Elon Musk ya negocia con la banca

SpaceX, OpenAI y Anthropic, las tres start-ups tecnológicas más valiosas del mundo, están acelerando los planes para salir a Bolsa durante 2026. De cerrarse, con las valoraciones actuales, 800.000, 500.000 y 330.000 millones de dólares, respectivamente, serían las mayores ofertas públicas de venta (OPV) de la historia. Las operaciones de salida a cotización llegan en un momento de recuperación del mercado de OPV en 2025 tras un periodo de amplia sequía de tres años.

Estos movimientos están atrayendo el interés de los inversores a los que, no obstante, los responsables de estas empresas deberán convencer en un momento de incertidumbre en el sector, ante los temores de una burbuja en el segmento de la inteligencia artificial (IA). Una incertidumbre que ha provocado un fuerte castigo en Bolsa en las últimas semanas a empresas como SoftBank y Oracle, penalizando también a grupos como Nvidia y Microsoft.

Así, SpaceX planea una salida a bolsa en 2026, impulsada por el rápido crecimiento de su negocio de internet y comunicaciones vía satélite Starlink y el progreso de su programa de cohetes Starship, que se ha convertido en líder global en lanzamientos, y clave para las futuras misiones espaciales a la luna y marte. La empresa impulsada por Elon Musk, que en los últimos meses ha abogado por esta vía hacia los mercados, ha iniciado negociaciones con los bancos sobre el lanzamiento de la oferta para los meses de junio o julio.

En principio, SpaceX busca captar más de 25.000 millones de dólares con la operación, aunque el importe podría ser mayor. En una reciente operación de venta de acciones por parte de empleados, la firma se valoró en 800.000 millones. En este sentido, de colocarse un 5% con esta valoración, la empresa de Elon Musk captaría más de 40.000 millones, lo que convertiría su OPV en la mayor de la historia.

Con respecto a sus operaciones, SpaceX podría cerrar 2025 con unos ingresos próximos a 15.000 millones de dólares, para alcanzar en 2026 en un rango entre 22.000 y 24.000 millones.

Otra candidata para salir a cotizar en 2026 es OpenAI, de la que se ha llegado a decir que podría alcanzar una valoración de hasta un billón de dólares. Distintos medios de EE UU han señalado que la start-up dirigida por Sam Altman estudia presentar la solicitud a las autoridades bursátiles en el segundo semestre del próximo año, si bien la directora financiera, Sarah Friar, apuntó a 2027.

OpenAI, en cualquier caso, ha dado un paso clave al cerrarse su reestructuración para pasar de organización sin ánimo de lucro a compañía con ánimo de lucro, en la que la Fundación OpenAI posee cerca de un 26% del capital. Otros accionistas de referencia son Microsoft, fundamental en esa transformación, y SoftBank, que ha reiterado su compromiso multimillonario de la start-up. De hecho, lideró en marzo pasado una ronda de financiación histórica de 40.000 millones de dólares.

Las incógnitas en torno a OpenAI se centran en su evolución financiera. La empresa ha crecido con rapidez y podría alcanzar a final de año una tasa anualizada de ingresos de 20.000 millones de dólares. Pero, al mismo tiempo, la start-up está lastrada por las pérdidas derivadas de la fuerte inversión destinada las inversiones multimillonarias en infraestructuras de IA. OpenAI ha cerrado operaciones multimillonarias como la alianza con Nvidia, que se comprometió a invertir hasta 100.000 millones en la start-up, o el acuerdo con AMD, que permitiría a la empresa de Altman alcanzar hasta un 10% del capital de la empresa de chips.

A principios de diciembre, Altman comunicó a los empleados que la compañía había declarado el código rojo para mejorar las funcionalidades de ChatGPT, retrasando distintas iniciativas operativas. El movimiento llegaba ante el aumento de la presión por parte de Alphabet, con el lanzamiento de su nuevo modelo de IA Google Gemini 3. OpenAI, que la pasada semana respondió con el lanzamiento de GPT‑5.2, podría perder hasta 74.000 millones de dólares hasta 2028 y consumir fondos por 115.000 millones hasta 2030 en el despliegue de infraestructuras de IA. La start-up, valorada en 500.000 millones en su última operación de venta de acciones por parte de empleados, podría necesitar al menos 207.000 millones hasta 2030, si sigue perdiendo dinero, según HSBC.

En esta carrera, OpenAI podría verse superada por Anthropic en la salida a cotización. La creadora del chatbot Claude ha contratado al despacho de abogados Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según Financial Times, que ha trabajado previamente en las salidas a Bolsa de grandes tecnológicas como Google, LinkedIn y Lyft.

En paralelo, Anthropic está en negociaciones para una nueva ronda de financiación privada valorada entre 300.000 y 350.000 millones de dólares. La operación llega tras un compromiso conjunto, anunciado a mediados de noviembre, de inversión de 15.000 millones por parte de Microsoft y Nvidia, que ya tienen amplios compromisos financieros con OpenAI.

En septiembre, Anthropic cerró su ronda Serie F, captando 13.000 millones de dólares, con una valoración de 183.000 millones, en una operación liderada por ICONIQ y con la participación de Fidelity, Lightspeed Venture Partners, Altimeter, Baillie Gifford, fondos de BlackRock, Blackstone, Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, Goldman Sachs, Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers’ Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG, T. Rowe Price y WCM Investment, entre otros.

En relación a sus operaciones, Anthropic ya está ganando de momento a OpenAI. La start-up proyecta más del doble, e incluso casi el triple, de su tasa de ingresos anualizada, hasta alcanzar los 26.000 millones de dólares en 2026, gracias a su presencia en el ámbito empresarial, donde cuenta ya con más de 300 000 clientes. Dentro de sus trabajos internos de cara a la posible OPV, Anthropic ha contratado este año como director financiero al ex ejecutivo de Airbnb, Krishna Rao, quien jugó un papel clave en la salida a Bolsa de esta empresa en 2020.

En cualquier caso, con las valoraciones actuales, SpaceX, OpenAI y Anthropic están en disposición de protagonizar la mayor OPV de la historia. Dentro del ranking actual, en su salida a Bolsa en diciembre de 2019, Aramco recaudó 25.600 millones de dólares; por 21.700 millones de Alibaba en 2014; 21.000 millones de SoftBank en 2018; 18.100 millones de NTT Docomo; 17.800 millones de Visa; 17.800 millones de AIA; y 16.450 millones de Facebook (ahora Meta) y Enel.