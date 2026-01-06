El expresidente Bolsonaro “sufre heridas leves” al caerse de la cama en la celda por una convulsión

Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil encarcelado por liderar un golpe de Estado, se ha caído de la cama y se ha golpeado la cabeza con un mueble, por lo que un médico de la Policía Federal lo ha examinado, ha constatado que “sufre heridas leves” y concluido que no es necesario que sea trasladado al hospital. No obstante, los médicos particulares del ultraderechista han recomendado que sea sometido a pruebas en un centro sanitario. Bolsonaro está recluido desde finales de noviembre en una comisaría de la policía en Brasilia.

El juez que lleva su caso, Alexandre de Moraes, ha denegado la petición de que salga al hospital y ha determinado que por el momento el reo permanezca en observación. Moraes también ha pedido a los médicos que indiquen qué pruebas se requieren para averiguar si pueden ser realizadas en el sistema penitenciario.

El expresidente, líder todavía de la derecha brasileña, tiene 70 años y diversos problemas de salud. En plenas Navidades estuvo ocho días hospitalizado para someterse a una intervención quirúrgica por una hernia y a otros procedimientos, también en quirófano, para intentar resolver las recurrentes crisis de hipo que padece.

Su esposa, Michelle, ha dado la voz de alarma: “Mi amor no se encuentra bien. De madrugada, mientras dormía, sufrió una convulsión, se cayó y se golpeó la cabeza contra un mueble”, ha escrito la antigua primera dama en redes sociales. Y ha asegurado que “como la habitación permanece cerrada, solo recibió atención médica” por la mañana, cuando ella llegó a visitarlo.

Desde que fue condenado a 27 años de cárcel y más intensamente desde que comenzó el cumplimiento de la pena, la defensa de Bolsonaro intenta que el juez acepte que el recluso cumpla condena en prisión domiciliaria. De ese modo estaría junto a su esposa y a su hija pequeña en un chalé y no en una celda de la Policía Federal. Por el momento, el magistrado ha rechazado todas las solicitudes en ese sentido.