Las armas del círculo de seguridad del Mencho: de un Barret contra helicópteros a un rifle con lanzagranadas

Los escoltas de Nemesio Oseguera, El Mencho, trataron de evitar la captura del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) armados hasta los dientes: un fusil capaz de derribar helicópteros, otro de los utilizados por las fuerzas especiales de Estados Unidos en sus operaciones o armamento como las pistolas de 38 milímetros. Son algunas de las poderosas armas que el grupo criminal ha utilzado desde hace más de una década y a las que el ejército mexicano se enfrentó en el operativo que terminó con la captura y muerte del Mencho en Tapalpa, un municipio rural a unas dos horas de Guadalajara, Jalisco.

Un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) al que tuvo acceso El Financiero ha revelado este miércoles que los escoltas del capo utilizaron diferentes armas: el rifle Barret calibre .50, capaz de derribar helicópteros; el fusil SCAR (acrónimo en inglés de “rifle de asalto de combate de fuerzas especiales”) con un acople de lanzagranadas 40 milímetros; y pistolas calibre .38 de la marca Colt. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró un día después de la muerte del capo, durante la habitua conferencia de la presidenta, que en el operativo requisaron siete armas largas, dos lanzacohetes, uno era RPG y otro Blindicide.

Este tipo de armas han formado parte de los grandes golpes del CJNG en otras ocasiones. El grupo criminal utilizó dos rifles calibre .50, uno Barret y otro M2HB, además de un lanzagranadas iraní y un lanzacohetes ruso (el RPG), para tumbar un helicóptero de la Secretaría de Defensa (Sedena) en 2015. Fue uno de los grandes golpes del grupo criminal en los primeros años en los que El Mencho separó el grupo del Cartel de Sinaloa. Trevilla puso el foco en ese lanzacohetes durante su intervención: “El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicoptero de la fuerza aérea por el área de Autlán de Navarro [Jalisco], precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente [el Mencho]”.

Miembros del CJNG en un entrenamiento, en Michoacán, en octubre de 2022. Stringer (REUTERS)

El SCAR, por otro lado, ha formado parte común del imaginario criminal. Es una de esas armas a menudo referidas en los corridos bélicos, un subgénero musical acostumbrado a recoger con épica las historias del crimen organizado. La People (2023), de Peso Pluma y Tito Double P, lo mencionaba como un complemento más del criminal: “Piernera, las botitas Dior y una SCAR”. Y otros artistas como Luis R. Conriquez y Victor Mendivil lo llevaban directamente al título de Un SCAR (2024): “Un SCAR, listo pa’ pelear como Tony Montana”.

El secretario de Defensa informó durante su intervención de que las autoridades han requisado 23.000 armas desde que inició la actual administración, el 1 de octubre de 2024. “De esas, el 80% son de origen norteamericano”, concretaba. La cifra mostró una vez más la importancia de las armamentísticas estadounidenses en el poder bélico de los carteles mexicanos, una polémica que también puso varias veces sobre la mesa el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). “[En el caso de las armas requisadas en el operativo contra el Mencho] más o menos es la misma proporción”, expuso Trevilla.