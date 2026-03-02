Mexico: cómo las armas estadounidenses alimentan la violencia

Una parte sustancial del poder del narcotráfico viene del comercio y las leyes de Estados Unidos

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) iniciaron una oleada de violencia en México que se propagó hasta la frontera con Texas y las playas del Caribe. Como lo reportó el New York Times: camiones secuestrados, bloqueados y en llamas, ataques a fuerzas de seguridad, tiendas y bancos incendiados, embajadas lanzando advertencias y vuelos cancelados. El país quedó paralizado en una madrugada de terror.

Tras la muerte de alias El Mencho, líder del CJNG, las bandas respondieron con narco-bloqueos en 20 de los 32 Estados, dejando al menos 25 guardias nacionales muertos y un país bajo asedio. Esta oleada no solo obliga a replantear el uso de la fuerza contra los carteles, sino a mirar un factor central que algunos parecen no “querer ver”: la espina dorsal armamentística de estas organizaciones viene en gran medida del norte.

Como lo reporta el NYT, mientras México combate a tiros por las calles, las armas y municiones que sustentan la violencia no son en su mayoría producidas en talleres clandestinos, sino compradas legal o casi legalmente en Estados Unidos y traficadas hacia territorio mexicano a través de Texas, Arizona, California y otros estados fronterizos.

Así de simple.

Cientos de miles de armas.

Las estimaciones de académicos y organismos oficiales coinciden en que cientos de miles de armas cruzan cada año hacia México desde Estados Unidos:

Entre 200.000 y 500.000 armas se introducen de manera ilegal cada año a lo largo de los más de 3.000 km de frontera común, según estimaciones de funcionarios mexicanos y organizaciones independientes.

El 78 % de las 18.000 armas incautadas durante el actual sexenio provienen de Estados Unidos, incluyendo fusiles de alto calibre como Barrett .50 y municiones específicas para guerra.

Informes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del propio Departamento de Justicia de EE UU muestran que las armas rastreadas y recuperadas en México provienen mayoritariamente de estados como Texas (43 %), Arizona (22 %) y California (9 %).

De acuerdo con organizaciones especializadas, cerca de 250.000 armas son compradas anualmente en Estados Unidos para ser traficadas hacia México, y al menos 70 % de las armas recuperadas en escenas de crimen en México están vinculadas a origen estadounidense.

El tráfico no solo traslada armas completas: partes y componentes se envían desde EE UU a México para ensamblarse y luego usarse en confrontaciones letales.

Texas, tienda y arteria del tráfico

Parte sustancial de las armas que acaban en manos de carteles salen desde armerías de Texas o son adquiridas por intermediarios y traficantes con residencia allí y luego cruzan la frontera. Casos judiciales recientes lo ilustran con crudeza: un texano fue condenado por comprar rifles y otras armas para el cártel de Sinaloa; autoridades estadounidenses han interceptado cargamentos con decenas de armas escondidas en neumáticos y compartimentos.

En los enfrentamientos más recientes, los carteles delincuenciales han usado armas de alto calibre que difícilmente podrían obtenerse dentro de México sin contrabando desde el exterior. El efecto es evidente: la disponibilidad de armamento sofisticado alimenta ciclos de retaliación cada vez más letales, como se vio tras la muerte de El Mencho.

Tarea de Estados Unidos

Sabido es que Estados Unidos sea fuente masiva de armas de guerra; hay medidas concretas que podrían frenar ese flagelo. Extender y reforzar el reporte obligatorio de compras múltiples de armas tipo militar a nivel federal, no solo de pistolas. Empezando por endurecer inspecciones a vendedores con historial de ventas sospechosas, incluyendo sanciones reales como la revocación de licencias a distribuidores negligentes que han servido de proveedor a intermediarios narcos.

Y, además, como se ha sugerido en el NYT:

Perseguir y sancionar con recursos estables el “straw purchasing” (compras por testaferros), que es la vía principal por la cual las armas legales son desviadas hacia canales ilícitos.

Cerrar vacíos legales en ventas privadas y de segunda mano sin verificación de antecedentes, reduciendo puntos de desvío fáciles para traficantes.

Cooperación bilateral en tiempo real para interceptar envíos grandes y desarticular redes que operan en ambos lados del río Bravo, con intercambio de inteligencia y operativos conjuntos.

Además, una política estadounidense de salud pública que reduzca la demanda interna de drogas y modernice su sistema de tratamiento y rehabilitación Eso reduciría la presión económica que alimenta el negocio de los cárteles, aunque no sustituye la necesidad de controles de armas.

El reto de fondo

La violencia en México no se explica solo por decisiones dentro de su territorio, pero tampoco puede desligarse de las políticas de armas del país vecino. Si las imágenes de narco-bloqueos que estremecen hoy a México muestran la capacidad de fuego de los cárteles, es innegable que una parte sustancial de ese poder viene del comercio y las leyes estadounidenses. Cambiar eso no solo es posible, es indispensable para reducir la violencia sistémica en la región.