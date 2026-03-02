Catalá encarga a Joan Romero las bases del plan director del área metropolitana de València

El Ayuntamiento de València ha encargado al profesor Joan Romero la elaboración de las bases para un Plan Director del Área Metropolitana de València que, tal como ha subrayado a alcaldesa, María José Catalá, ha de ser “un “documento estratégico que nos permita sentar las bases de un proyecto compartido de futuro”. Catalá ha anunciado este lunes la iniciativa durante su participación en el IV Fòrum de Municipalismo organizado por Levante-EMV.

Este plan “parte de una premisa clara: la colaboración y la búsqueda de consensos y alianzas con los gobiernos locales y con los agentes sociales y económicos”. Por eso, ha subrayado que se trata de un instrumento que no nace “para sustituir a nadie, ni para invadir competencias, sino para ordenar, coordinar y fortalecer lo que ya hacemos. Para dotarnos de una visión común”.

Este experto, uno de los que participaron en la comisión tras la dana que constituyó el Ayuntamiento de València, apeló en ese foro, que tuvo lugar en enero de 2025, a los ayuntamientos para que trabajen y se coordinen desde la escala metropolitana, incluso sugirió a la alcaldesa que liderase la creación de un foro metropolitano de alcaldes y alcaldesas. “La dana nos tiene que servir para orientar las cosas de otra manera”, abogó hace más de un año.

La alcaldesa ha defendido la idoneidad de la figura de Joan Romero para asumir esta función, “alguien incuestionado e incuestionable, que ha defendido la necesidad de mejora del área metropolitana desde hace muchísimos años, que tiene una posición muy reconocida y equilibrada”. “Joan Romero es el gran conocedor desde hace años de la reflexión que ha hecho la universidad y que ha hecho él en primera persona sobre las necesidades del área metropolitana”, ha señalado.

Esta iniciativa se suma a los encargos también a los catedráticos de ingeniería hidráulica de la Universidad Politécnica Félix Francés y Juan Marco, a quienes, ha recordado la alcaldesa, se les ha pedido el diseño de un Nuevo Plan Sur Metropolitano “que contemple todas aquellas infraestructuras hidrológicas necesarias para la protección y la seguridad de las personas en la ciudad y en el conjunto del área metropolitana”.

Catalá ha evocado los momentos que vivió València y la comarca tras la dana de octubre de 2024, y las necesidades que hubo que afrontar tras la emergencia, que hicieron patente la necesidad de abordar en común los retos a que se enfrenta un espacio metropolitano interconectado como es el área metropolitana de València.

Repensar el territorio y tender puentes

La primera edil ha señalado la necesidad de “escuchar a quienes saben”, y ha citado al profesor Joan Romero, para asegurar que “el término más adecuado no es tanto reconstruir, sino más bien repensar”. “Y es cierto porque reconstruir no pasa sólo por reparar, sino fundamentalmente por repensar el territorio, por determinar cómo nos preparamos mejor y cómo nos protegemos mejor”.

De hecho, el trabajo del gobierno local tras la dana se ha desarrollado en el marco del Binomio Universidad-Ciudad, junto a la Universitat de València y la Universidad Politécnica de València; y con el asesoramiento de una comisión científica formada por veinte expertos y especialistas en distintos campos (hidrología, geografía, urbanismo, economía, entre otros).

La alcaldesa de València ha instado al resto de municipios del área metropolitana a trabajar en común y en coordinación, y ha subrayado que el papel de la ciudad de València “ha de ser de liderazgo, pero no de protagonismo”. “València es cap i casal, y asume la responsabilidad de ese liderazgo, pero liderazgo entendido como impulso, como capacidad de convocatoria, como voluntad de tender puentes”. “Queremos establecer un proceso de diálogo social alrededor de esta materia, conscientes de que el instrumento metropolitano es clave para mejorar la vida de las personas en ámbitos como la movilidad, la vivienda, la gestión del suelo, los servicios sociales, la seguridad, o la respuesta ante las emergencias”.

“Nuestro objetivo es buscar consensos y alianzas con otros gobiernos locales, y también con los agentes sociales y económicos, y este documento estratégico nos permitirá sentar las bases de un proyecto compartido de futuro”. Catalá ha concluido, asegurando que “el futuro de las ciudades será metropolitano o no será”, y ha hecho una llamada “a la generosidad de todas las partes”.

“Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para ordenar mejor nuestro territorio, para anticiparnos a los riesgos, para construir una área metropolitana más resiliente, más cohesionada y más competitiva. Y la capital quiere estar a la altura de esa responsabilidad, no para imponer un camino, sino para caminar juntos”.