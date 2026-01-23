Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2026

El cartel de 'Los Pecadores', 'Sirât' y 'Una Batalla tras Otra'.

Los largometrajes con más candidaturas, como ‘Los pecadores’, ‘Una batalla tras otra’ o ‘Frankenstein’, están ya disponibles en plataformas de ‘streaming’. Otras, como ‘Hamnet’ o ‘Marty Supreme’, se estrenan pronto en las salas españolas

Los pecadores, el filme de Ryan Coogler que protagoniza Michael B. Jordan, ha roto el récord de nominaciones a los Premios Oscar, con 16 candidaturas. Será la gran favorita de una gala en la que competirá, sobre todo, con Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que recibe 13 nominaciones. Las dos películas más nominadas son, además, de Warner, el estudio por cuya compra hoy pelean Netflix y Paramount. España será representada por Sirât, que competirá a Mejor sonido y Mejor película internacional, en una noche que se celebrará el 15 de marzo y que presentará, por segundo año consecutivo, el cómico Conan O’brien.

‘Los pecadores’ (16 nominaciones)

Los pecadores es la bomba cinematográfica del momento, especialmente en Estados Unidos, donde ha recaudado 187 millones de dólares (165 millones de euros). Con esos datos ganó Globo de Oro a Mejor logro cinematográfico y de taquilla junto con el de Mejor banda sonora original. Su éxito era imprevisible. Quizá por la singular combinación de géneros que propone: musical, acción, terror, filme de época y vampiros. Ahora, la película dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, aspira a 16 premios Oscar, un récord de nominaciones con el que supera a Titánic o La La Land, que acumularon 14.

¿Donde ver? En la plataforma de streaming HBO Max, donde se estrenó en julio de 2025, y también está disponible para compra o alquiler en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV.

‘Sirât’ (2 nominaciones)

La película dirigida por Oliver Laxe y protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez, llegará a la gala de los Oscar como la gran esperanza española, después de 2 años sin representación. Esta coproducción hispano-francesa, producida por Movistar + y El Deseo, fue estrenada en el festival de Cannes del año pasado, donde recibió el Premio del Jurado. En la 98ª edición de los Oscar ha conseguido 2 nominaciones: una a mejor sonido y la otra como mejor película internacional.

¿Dónde ver? El largo español se estrenó en salas comerciales en España el pasado 6 de junio y desde septiembre está disponible en streaming en Movistar +.

01:51 Tráiler oficial de 'Sirat'

‘Una batalla tras otra’ (13 nominaciones)

La gran ganadora de los Globo de Oro 2026 —con cuatro premios, entre ellos Mejor película (musical o comedia) y Mejor dirección— acumula ahora 13 nominaciones para la siguiente edición de los Oscar. Leonardo DiCaprio, que la protagoniza, aspira a conseguir su segundo Oscar, con su séptima nominación como actor.

¿Dónde ver? Puede verse con suscripción en HBO Max, Movistar + y Amazon Prime Video. Mientras que en Apple TV o Rakuten TV está disponible para alquilar o comprar.

02:15 Tráiler de 'Una batalla tras otra'

‘Frankenstein’ (9 nominaciones)

Guillermo del Toro esperó 15 años para llevar esta película a la pantalla. La colosal Frankenstein, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, recibe ahora 9 nominaciones, incluyendo la de Mejor película y mejor guion adaptado. Aunque el director mexicano firma la adaptación, se queda sin su candidatura como director.

¿Donde ver? Esta adaptación del mito creado por Mary Shelley en su novela de 1818, se estrenó el pasado 17 de octubre en (muy pocas) salas de cine. Ahora puede verse exclusivamente en Netflix, que en este caso es también la productora.

02:17 Tráiler de 'Frankenstein'

‘Marty Supreme’ (9 nominaciones)

Marty Supreme, una película protagonizada por el recién ganador del Globo de Oro a Mejor actor protagonista, Timothée Chalamet, narra la historia de un joven jugador de tenis de mesa con una gran ambición. El filme dirigido por Joshua Safdie le da al actor estadounidense su tercera nominación —el intérprete más joven en lograrlo— y lo convierte en uno de los grandes favoritos para ganarlo.

Es también el segundo filme en pocos meses de los separados hermanos Safdie (aunque casi todos dicen que esta es la buena). Una película adrenalínica que ha sido aplaudida por la crítica y que además cuenta con Gwyneth Paltrow en la primera plana.

¿Donde ver? El próximo 30 de enero se estrena solo en cines.

Tráiler de 'Marty Supreme'. Timothée Chalamet en una escena de 'Marty Supreme'.

‘Valor sentimental’ (9 nominaciones)

La noruega Valor sentimental fue la gran ganadora en la la 38ª ceremonia de los premios de la Academia del Cine Europeo, y ahora es también la gran favorita para ganar el Oscar a Mejor película extranjera. Además de la nominación en esa categoría, suma ocho más, incluida la de Mejor película.

¿Dónde ver? La película se estrenó el pasado 5 de diciembre y aún puede verse en las salas.

02:03 Tráiler de 'Valor sentimental'

‘Hamnet’ (8 nominaciones)

Hamnet fue uno de los libros más importantes de su año y ahora será una de las películas más comentadas de la temporada. Ya se llevó dos Globos de Oro, por Mejor película (Drama) y Mejo actriz Protagonista. Ahora aspira a 8 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Película, aunque su protagonista, Paul Mescal, que se mete en la piel de Shakespeare, no ha sido nominado.

¿Donde ver? Esta mirada particular de la historia del escritor inglés llegará a las salas este viernes 23. Un drama contemplativo en las manos de Chloé Zhao —oscarizada por Nomadland y que vuelve a la primera plana tras pasar por Marvel—.

02:18 Tráiler de 'Hamnet' Jessie Buckley y Paul Mescal, en 'Hamnet'.

‘El agente secreto’ (4 nominaciones)

El agente secreto, como Valor sentimental, recibe una nominación a Mejor película, además de otra como Mejor película extranjera. El filme brasileño, una de las sorpresas del Festival de Cannes ganó ya dos Globos de Oro: Mejor actor principal (Wagner Moura) y Mejor película de habla no inglesa.

¿Dónde ver? El thriller político de Kleber Mendonça Filho se estrenará el próximo 20 de febrero en las salas españolas.

‘Bugonia’ (4 nominaciones)

Bugonia, de Yorgos Lanthimos, coloca de nuevo a Emma Stone en la carrera para conseguir el premio a Mejor actriz protagonista, que ya ha ganado en un par de ocasiones (las dos veces que fue nominada). El filme del griego no tuvo suerte en los Globo de Oro y se quedó sin estatuillas.

¿Dónde ver? Bugonia, el remake del filme coreano Save the Green Planet, se estrenó el pasado 7 de noviembre en cines y puede verse principalmente de forma digital alquilándola o comprándola en plataformas como Apple TV, Rakuten TV y Amazon Video. Actualmente no está disponible en streaming gratuito o suscripción.

Tráiler de la película 'Bugonia'

‘Sueños de trenes’ (4 nominaciones)

El drama estadounidense de Clint Bailey, militante del cine indie, presenta una especie de western sin disparos, protagonizado por Joel Edgerton. Su protagonista es un hombre parco en palabras, aunque dotado de sentimientos, que busca esforzadamente un lugar en el mundo en la construcción de ferrocarriles y talando árboles.

¿Dónde ver? Sueño de trenes es una producción original de Netflix y esta disponible exclusivamente en la plataforma.

02:32 Tráiler de 'Sueños de trenes'

‘F1: la película’ (4 nominaciones)

La película de Joseph Kosinski mete a Brad Pitt en la piel de un piloto veterano de Formula 1, y a Javier Bardem como dueño de la escudería en la que pilota. Es un filme para los amantes del motor que cosechó un gran éxito en taquillas, el mayor éxito comercial en la carrera del experimentado actor.

¿Dónde ver? Apple Tv la coproduce y ya está disponible en su plataforma.

02:22 Tráiler de 'F1: la película' Brad Pitt y Javier Bardem en 'F1: la película'.

‘Un simple accidente’ (2 nominaciones)

La iraní Un simple accidente, ganadora de la Palma de Oro a Mejor película en el Festival de Cannes, aspira ahora a 2 Oscar: Mejor película internacional y Mejor director. El filme dirigido por Jafar Panahi se quedó sin Globos de Oro a pesar de estar nominado en cuatro categorías. Con las películas que la acompañan en sus categorías, la historia podría repetirse.

¿Donde ver? Un simple accidente, nominada también a los Goya como Mejor película europea, está disponible en plataformas como Prime Video y Filmin. También puede verse en salas de cine, donde se estrenó el pasado 17 de octubre.

01:51 Tráiler de 'Un simple accidente'

‘Blue Moon’ (2 nominaciones)

La película de Richard Linklater está ambientada exclusivamente en un bar y retrata lo que ocurre detrás de la fachada de la fiesta, del color, del ritmo, de la efervescencia y del hedonismo del viejo Broadway. La protagoniza Ethan Hawke, que encarna a un personaje real: el letrista de musicales Lorenz Hart, creador junto a Richard Rodgers de la canción que da título a la película.

¿Donde ver? Esta en cines y llegará a Prime Video el 27 de enero.

02:10 Tráiler de 'Blue Moon' Margaret Qualley y Ethan Hawke, en 'Blue Moon'.

‘Avatar: fuego y ceniza’ (2 nominaciones)

Avatar ha vuelto en otra película tan gigantesca como las anteriores. James Cameron regresa, con tecnologías aún más avanzadas, para mostrar una nueva tribu en Pandora, la del fuego, mientras que la batalla por el planeta contra los humanos crece. Otras más de 3 horas efectos visuales.

¿Dónde ver? La nueva entrega llega, dice su director, con un reto nuevo: si no hace el dinero suficiente, no podrá rodar la cuarta y quinta película de la saga. Con esas vistas al futuro, según qué resultado se prefiera, se puede ver, o no, en las salas española.

02:19 Tráiler de 'Avatar: fuego y ceniza' Zoe Saldaña como Neytiri en una película de 'Avatar'.

Otras películas con una nominación

La voz de Hind Rajab: Puede verse aún en salas de cine, donde se estrenó el pasado 28 de noviembre. Está previsto que esté disponible en Filmin (con suscripción) a partir del próximo 13 de marzo. En otras plataformas como MUBI, aún no hay fecha disponible, pero ya existe un registro de la película.

Si pudiera, te daría una patada: El largo se estrenó el pasado viernes 16 y aún puede verse en las salas de cine.

Weapons: Llegó al catálogo de HBO Max el 24 de octubre del año pasado.

Song Sung Blue: canción para dos: Se estrenó el pasado 9 de enero y puede verse aún en salas. También en Prime Video y disponible para compra o alquiler en plataformas como Apple TV.

Kokuho: Aún no tiene una fecha de lanzamiento o distribución confirmada en plataformas españolas, aunque MUBI esta última ya tiene un registro de la película.

The Smashing Machine: En salas de cine. Todavía no tiene fecha confirmada para plataformas de suscripción, pero puede alquilarse o comprarse en Prime Video y Apple TV.

The Ugly Stepsister: Se estrenó el pasado mayo en cines y ahora puede encontrarse principalmente en plataformas de streaming como Prime Video y Apple TV para compra o alquiler, aunque en España puede variar su disponibilidad.

Jurassic World: El Renacer: Está disponible en plataformas como Movistar +, SkyShowtime, Amazon Prime Video Apple TV, y Rakuten TV para alquiler o compra.

Laberinto en llamas: Disponible en Apple TV. Aunque también aparece brevemente en Prime Video en algunas regiones.

Zootrópolis 2: Está disponible en salas de cine y se espera que pronto pueda verse en Disney +, donde ya hay avances y contenido especial.

Las guerreas Kpop: Disponible en Netflix, donde se estrenó el verano pasado.

Arco: En salas de cine.

Elio: La más reciente película de Pixar puede verse principalmente en Disney+, donde se estrenó y está disponible para suscriptores en España.

Little Amélie: El estreno de este filme francés está previsto para el próximo 13 de febrero en salas de cine.