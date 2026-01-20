‘Zootrópolis 2′ se convierte en la película animada más taquillera de Hollywood

La película de Disney que protagonizan una agente coneja y su socio, un zorro estafador, recauda más de 1.400 millones de euros y supera a ‘Del revés 2′

Zootrópolis 2, la comedia de Disney dirigida por Jared Bush y Byron Howard, se ha convertido en la película animada hecha en Hollywood más taquillera de la historia con una recaudación global de 1.706 millones de dólares (1.458 millones de euros), según datos de la web Box Office Mojo. Con estos números supera a Del revés 2, otra secuela también de Disney, que hasta ahora lideraba la lista con una recaudación de 1.500 millones de dólares (1.282 millones de euros).

La agente coneja que resuelve crímenes y su socio, un zorro estafador, también se instalan en el décimo puesto de la lista de películas más taquillera de todos los tiempos, por detrás de Spider-Man: No Way Home (1.622 millones de euros) y Vengadores: Infinity War (1.707 millones de euros). Se quedan todavía lejos, sin embargo, de la china Ne Zha 2, un estreno no afiliado a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), que recaudó 2.250 millones de dólares (1.920 millones de euros) y que se mantiene como la película de animación más taquillera del mundo.

Alan Bergman, copresidente de Disney, ha celebrado en un comunicado este “hito” que, escribe, “pertenece, ante todo, a los fans de todo el mundo cuyo entusiasmo lo ha hecho posible”. El directivo también ha aprovechado para felicitar al equipo de trabajo del filme: “Estamos increíblemente orgullosos de nuestros cineastas Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino, y de todo el equipo de Walt Disney Animation Studios, por crear una película que conecta tan profundamente con el público de todo el mundo”.

El éxito llega, en parte, gracias a la gran recepción de su precuela, Zootrópolis, estrenada en 2016 y que también superó los 1.000 millones de euros en la taquilla mundial. Una fórmula que, como sucedió con Del revés 2, parece funcionarle de maravilla a la productora estadounidense y a Hollywood.

Este fin de semana la taquilla estadounidense, según datos web Box Office Mojo, ha estado marcada por el triunfo de las secuelas. Avatar: Fuego y Ceniza la lidera con 13,3 millones de dólares (11,3 millones de euros). La sigue el horror posapocalíptico de 28 años después: El templo de los huesos, y Zootrópolis 2 —estrenada en EE UU en noviembre de 2025— se mantiene como la tercera película más taquillera en el mercado norteamericano este fin de semana, por encima de estrenos recientes como La Asistenta y Marty Supreme —que llegará a España esta semana—.