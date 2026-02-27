Peramato asciende a parte del equipo de García Ortiz en su primera tanda de nombramientos clave

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se ha enfrentado este viernes a su primer gran desafío desde que llegó al cargo, el pasado diciembre, bajo la promesa de “sanar heridas”, las abiertas en la institución por la causa penal contra su antecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, que acabó inhabilitado. Peramato debía elegir entre 86 candidatos para ocupar 19 plazas, entre ellas seis en la sección penal de la Fiscalía del Supremo, el tribunal que le condenó. La jefa del ministerio público ha optado por una solución salomónica que busca el equilibrio entre las distintas sensibilidades de la carrera fiscal. No obstante, aboga por ascender a miembros clave del antiguo equipo de García Ortiz, como Ana García León y Diego Villafañe, dejando fuera a abiertos críticos con la gestión de su predecesor, como los fiscales del procès Consuelo Madrigal y Jaime Moreno o la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra.

En esta convocatoria, las plazas más codiciadas eran tres de las cuatro jefaturas existentes de la sección penal de la Fiscalía del Supremo: las que han dejado libres la propia Peramato, el también fiscal del procés Fidel Cadena por su reciente jubilación y José Javier Huete, que aspiraba a la renovación. Entre los candidatos estaban García León, jefa de la Secretaría Técnica ―la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado― y número 27 de escalafón; Madrigal, ex fiscal general del Estado, Moreno y otros tres fiscales que, al igual que ellos dos, ya ejercen en el Tribunal Supremo. Peramato se ha decantado por García León, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció García Ortiz; Huete, de talante conservador; y María Farnés, fiscal procedente de Canarias que no está asociada.

Esta misma proporción es la que ha intentado guardar en cada bloque de nombramientos. Así, en las otras tres plazas en juego en la sección penal de la Fiscalía del Supremo (sin categoría de jefe), Peramato ha recomendado a Villafañe, miembro de UPF y hasta ahora número dos de la Secretaría Técnica, donde lleva seis años participando de importantes decisiones, como la fijación de criterio para la ley del solo sí es sí o la amnistía. Villafañe también estuvo imputado en la causa contra García Ortiz, pero fue exonerado por el propio instructor. A él se suman Isabel Gómez, de la Fiscalía Provincial de Cuenca y actual vocal de la Asociación de Fiscales (AF) ―la mayoritaria en la carrera fiscal y crítica con García Ortiz― en el Consejo Fiscal; y Antonio Colmenarejo, hasta ahora en la Secretaría Técnica y no asociado. A estas tres plazas se postulaban un total de 36 candidatos, entre los que destacaba Lastra, por ser la autora de uno de los testimonios más duros contra García Ortiz. Tanto en la investigación como en el juicio declaró que desde un principio estaba convencida de que las pesquisas contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se filtrarían e incluso aseguró que llegó a preguntar directamente al entonces fiscal general si había sido él.

Peramato también ha repartido juego en las plazas en liza en las fiscalías Antidroga, Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Para la primera, ha optado por Marcelo Azcárraga, fiscal de la Audiencia Nacional que ya estaba destacado en Antidroga y miembro de AF. Para Anticorrupción, ha elegido a Virna Alonso, exjefa de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid, que actualmente estaba en comisión de servicios en la fiscalía especial para la que ahora se la propone y que no está asociada. Esta fiscal fue una de las que intervino en lo que el Supremo calificó de “frenético” intercambio de comunicaciones en la Fiscalía General del Estado durante la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se filtró el email y se empezó a redactar la nota de prensa por los que García Ortiz fue sentenciado. En la Audiencia Nacional, ha designado a Beatriz López, hasta ahora en la Secretaría Técnica y afiliada a UPF. También se ofertaban dos puestos en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, para los que postula a dos no asociados: Raquel Muñoz, que saldrá igualmente de la Secretaría Técnica, e Ignacio Rodríguez, antiguo letrado de la corte de garantías.

Según ha informado el ministerio público, con estas propuestas de nombramientos en la cúpula fiscal, que formalmente corresponde hacer al Gobierno, Peramato se ha basado en “criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía”. Fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS indican que Peramato ha buscado un reparto proporcional, de modo que, por cada tres designaciones, hubiera un miembro de la AF, por ser la asociación mayoritaria; otro de la UPF, por ser la segunda en número de afiliados; y un no asociado.