La cúpula fiscal apoya la petición del Gobierno de investigar a las redes sociales por difundir pornografía infantil creada con IA

La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado de forma unánime la petición del Gobierno de Pedro Sánchez para que la Fiscalía investigue a las redes sociales por distribución de pornografía infantil generada con Inteligencia Artificial (IA). Fuentes fiscales consultadas por El PAÍS indican que así se ha resuelto la reunión celebrada este martes, aunque se trata de una opinión no vinculante, por lo que compete a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tomar la decisión.

Las fuentes detallan que la fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha compartido la preocupación del Gobierno por la difusión de material de abuso de menores generado a través de IA y ha propuesto tres vías de actuación: ahondar en las investigaciones abiertas a día de hoy en las fiscalías territoriales para analizar la posible responsabilidad de las plataformas digitales; colaborar con la Fiscalía francesa, que tiene abierta una investigación contra X y se ha ofrecido a remitir a España documentación e información que afecte a nuestro país; y abrir un procedimiento en España para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recaben de fuentes abiertas material de abuso de menores elaborado y difundido por las plataformas digitales y se proceda a su investigación.

Por su parte, el fiscal de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez Villarejo, ha propuesto que la Fiscalía dé una respuesta global con todo tipo de acciones, incluidas las de consumidores y usuarios y de protección de datos, así como crear un equipo conjunto de trabajo dentro del Ministerio Fiscal con este fin. Además, la fiscal de sala Consuelo Madrigal ha abogado por adoptar las medidas contempladas para protección de menores en la ley referida a ellos. Asimismo, varios fiscales han planteado remitir al Gobierno propuestas de reforma legislativa en el marco penal.