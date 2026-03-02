Un lince muere atropellado por primera vez en una carretera de Madrid

El pasado jueves fue hallado un lince ibérico atropellado en San Fernando de Henares, en el este de la Comunidad de Madrid. El aviso lo dio un particular que observó al animal tendido en el margen derecho de la carretera M-203 y alertó a la Guardia Civil. El ejemplar portaba un microchip identificativo, lo que permitió confirmar que procedía de la Comunidad Valenciana. La Comunidad de Madrid ha confirmado que es el primero que ha muerto en estas circunstancias en la región. En diciembre de 2024 se encontró el cadáver de un macho adulto al que habían disparado, y al que le habían cortado la cabeza y las patas en El Molar, otro municipio del norte de la comunidad.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que realizaron una inspección ocular de la zona y procedieron al levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado bajo cadena de custodia al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid. Tras una primera valoración, los agentes constataron que el ejemplar presentaba traumatismos y lesiones compatibles con un atropello.

Los atropellos en carreteras son una de las causas principales de mortalidad no natural del lince ibérico, sobre todo durante sus desplazamientos de dispersión fuera de zonas centrales de población. En España se registraron en 2024 más de 200 muertes no naturales de linces, de las que alrededor del 75% fueron por atropellos, según el último informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En la Comunidad de Madrid ya se habían producido otros avistamientos de linces. Sin embargo, no fue hasta agosto del año pasado cuando Uraclio —un ejemplar monitorizado mediante un dispositivo GPS— decidió instalarse de forma estable en la región. Tiene dos años y medio y fue localizado en la zona noreste madrileña, adonde llegó procedente de Guadalajara.

Desde entonces, se le ha seguido la pista en distintos municipios como Villalbilla, Corpa, Los Santos de la Humosa y Anchuelo, por los que sigue desplazándose habitualmente.

Desde la consejería señalan que su permanencia en la región “evidencia la existencia de un hábitat adecuado y suficiente disponibilidad de alimento para su supervivencia”. Aunque no se le puede considerar asentado hasta que no tenga descendencia, para lo que necesita una pareja.

Desde el Gobierno regional se sigue trabajando para conseguir que el lince ibérico, en peligro de extinción, vuelva a formar parte de forma estable de la fauna madrileña. Además, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha firmado un acuerdo con Patrimonio Nacional para incorporar la superficie de El Pardo a la zona de reintroducción de esta especie. Y se está completando el estudio de hábitats, incorporando las recomendaciones planteadas por el grupo de trabajo del lince del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La población de lince sumó otro año de crecimiento en 2024, última fecha con datos. Alcanzó los 2.401 ejemplares ―1.557 adultos y subadultos y 844 cachorros―, con una subida del 19% con respecto al año anterior, indica el último censo. El número de hembras reproductoras ascendió a 470, 64 más que en 2023, una cifra que se va acercando a las 750, que se consideran imprescindibles para que la especie alcance un estado de conservación favorable.