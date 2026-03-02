La Coordinadora Feminista acusa a Catalá de boicotear el 8M en València con un espectáculo pirotécnico

La alcaldesa replica que el calendario cae cada año de una manera y que los fuegos artificiales tienen los mismos horarios desde hace tres años

La Coordinadora Feminista de València ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, de “boicotear” la manifestación del Día Internacional de la Mujer con un espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento a las ocho de la tarde, por la que discurre en ese horario la marcha reivindicativa. Para la entidad, supone “una falta de respeto absoluta” al movimiento feminista y a la movilización del 8 de Marzo la programación de este acto, que no atribuye “ni a un error de calendario ni a una casualidad inocente”, según expresó el pasado viernes en un comunicado.

La manifestación feminista del 8M está convocada desde hace meses y es pública y conocida, y el recorrido incluye la plaza del Ayuntamiento, por lo que programar fuegos artificiales justo a esa hora y ese lugar es “una decisión política consciente”, ha argumentado. “Y como toda decisión política, tiene un mensaje muy claro: este gobierno municipal menosprecia el feminismo y las reivindicaciones de las mujeres”, continúa.

La Coordinadora Feminista añade que, una vez más, el gobierno que preside Catalá demuestra que las palabras “vacías” sobre igualdad “no valen nada cuando entran en conflicto con los intereses simbólicos, festivos o propagandísticos del poder”. Ante “la voz de miles de mujeres exigiendo derechos, igualdad real y una vida libre de violencias”, el Ayuntamiento de València “responde con pólvora y ruido” en “un intento claro de tapar, invisibilizar y desplazar la protesta feminista”, considera.

Dos colectivos han comunicado la organización de actos reivindicativos con motivo del 8M en la capital valenciana: el de la Coordinadora Feminista de València y la de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de Cuidados. La primera saldrá de Porta de la Mar y recorrerá Colón, Xàtiva, Marqués de Sotelo, Plaza del Ayuntamiento, San Vicente y acabará en la plaza de la Reina; mientras que la segunda empezará en Doctor Waskman, pasará por Xàtiva o plaza de San Agustín, y terminará en la plaza de la Virgen, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Para la entidad, el 8M no es un día de celebración institucional ni de espectáculos sino de lucha, de denuncia y de memoria, y de salir a la calle porque, denuncia, las mujeres continúan sufriendo violencia machista, brecha salarial, precariedad laboral, sobrecarga de cuidados, discriminaciones múltiples y una “ofensiva reaccionaria” que cuestiona derechos conquistados por décadas de movilización.

Sin embargo, critican, el Ayuntamiento “no solo no acompaña” esta lucha sino que “pone obstáculos”, una muestra de qué modelo de ciudad quieren: “Una ciudad donde el ruido del poder silencie las voces críticas, donde la fiesta tape la protesta y donde el feminismo sea tolerado solo cuando no molesta”, indican en un comunicado.

La alcaldesa de València, pregunta al respecto, ha asegurado este lunes que “está muy lejos de mi intención”. “Niego un boicot, estamos sensibilizados con el 8M e intentamos participar como institución de esta reivindicación, que sigue siendo necesaria”.

Catalá ha insistido que dese hace tres años los espectáculos pirotécnicos han sido en fin de semana, en concreto los viernes y sábados a las 12 de la noche, y el del domingo, a las ocho de la tarde precisamente porque el día siguiente en laborable. “Claro, el calendario cae cada año de una manera y es el que es pero nada más lejos de mi intención” que afectar a las manifestaciones del 8M, ha dado a entender la regidora.

La portavoz de Compromís Papi Robles ha recordado que desde su formación “siempre hemos defendido la convivencia entre las Fallas y la sociedad valenciana, pero el 8 de marzo es un día de reivindicación. Y la señora Catalá no puede inventar fuegos artificiales para tapar una lucha feminista que tanto nos ha dado y que tantos derechos nos ha permitido conquistar. Seguro que hay fórmulas para evitar el choque y la confrontación entre la movilización del 8 de marzo y la programación fallera”, ha defendido.

La concejala socialista Nuria Llopis ha exigido a la alcaldesa que deje de boicotear la marcha feminista que se celebra en València desde 1976 y que modifique el horario de los fuegos artificiales. “Catalá aún está a tiempo de rectificar y de cambiar el castillo con el que pretende contraprogramar y atacar la manifestación más importante que se celebra todos los años en la ciudad para reivindicar los derechos de la mujer el 8 de marzo”, ha destacado Llopis.