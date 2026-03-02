Arranca el MWC en Barcelona con los líderes mundiales de la tecnología pendientes de la guerra en Oriente Próximo

Inauguración del congreso con la llegada del Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Salvador Illa y el director del GSMA John Hoffman. Foto: Massimiliano Minocri

La cancelación de vuelos por el conflicto impide la llegada de congresistas a un salón marcado por la seguridad

En las primeras horas del primer día del Mobile World Congress (MWC) lo habitual es no poder caminar con facilidad entre la muchedumbre de congresistas desplazados a Barcelona. Pero este lunes hay bastante más espacio para pasear, debido probablemente a las dificultades de muchos asistentes para llegar, a causa de las cancelaciones de vuelos por la guerra desatada en Oriente Próximo tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán el sábado. El MWC, que se celebra en la capital catalana desde este lunes hasta el jueves, y que esperaba reunir a más de 110.000 congresistas, es un escaparate para las últimas innovaciones tecnológicas en telefonía, inteligencia artificial, robótica o gestión de datos. Pero también es un escaparate para los principales líderes mundiales del mundo de la política y de la empresa. Estos días, mientras con un ojo se maravillan con las últimas novedades técnicas, con el otro están pendientes de Irán.

El MWC reunirá en su vigésima edición en Barcelona a más de 2.900 empresas expositoras. El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha calificado de “pequeño” el impacto que pueden tener las cancelaciones de vuelos en esta edición, ya que la mayoría de los asistentes llegaron durante el fin de semana a Barcelona. Sin embargo, varias actividades previstas en el MWC ya han sido canceladas a causa del conflicto en Oriente Próximo. Por ejemplo, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha cancelado su participación en el congreso debido a que el Ejecutivo comunitario ha convocado una reunión extraordinaria. Varios otros encuentros agendados para la jornada, como por ejemplo dos reuniones en el stand de Telefónica, no se celebrarán o se harán con otros participantes diferentes a los previamente anunciados.

El congreso dio el pistoletazo de salida oficial el domingo con la cena de gala del MWC, en la que el rey Felipe VI hizo una llamada a buscar una salida diplomática al conflicto en Oriente Próximo. El MWC es a la vez el lugar en el que se reúnen líderes mundiales de países rivales —especialmente de Estados Unidos y de China, que con Huawei, el principal exhibidor en el MWC (tiene un pabellón entero), y decenas de otras empresas, tiene un peso muy considerable—y el lugar en el que se exhiben una serie de innovaciones tecnológicas que tanto pueden servir para la paz —la baja latencia del 5G es crucial para la cirugía a distancia o la conducción de vehículos autónomos— como para la guerra —drones, sensores, inteligencia artificial, entre otras—.

Un visitante consulta su móvil durante la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, que comienza este lunes. Enric Fontcuberta (EFE) Asistentes reflejados en una de las cristaleras durante la jornada inaugural de la vigésima edición del Mobile World Congress en Barcelona. Alejandro García (EFE) Cientos de personas asisten a la jornada inaugural de la del Mobile World Congress en Barcelona este lunes. Enric Fontcuberta (EFE) Vista del ambiente durante la 20º edición del MWC. Alejandro Garcia (EFE) Un asistente revisa su teléfono frente a un stand de Huawei sobre inteligencia artificial avanzada. Enric Fontcuberta (EFE) Vista de un coche de Xiaomi en el Mobile World Congress que atrae las miradas de los asistentes. Alejandro Garcia (EFE)

Precisamente este debate ha sido uno de los más importantes en los últimos días, desde que la empresa de IA Anthropic intentó poner condiciones al Pentágono para que esta herramienta no tuviese un mal uso en la guerra, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió romper el contrato con la compañía. Paradójicamente, Anthropic ha sido usado para la operación militar que acabó con la vida de varios líderes iraníes, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí.

En esta edición del MWC no hay empresas rusas, por las sanciones internacionales que pesan sobre el país y sobre sus compañías desde la guerra de Ucrania, pero sí hay empresas israelíes, pese a las investigaciones internacionales sobre el genocidio en Gaza, y pese a que el Ayuntamiento de Barcelona rompió relaciones con el país hebreo. En la entrada del congreso, decenas de personas y varias plataformas de activistas se han manifestado contra la presencia de empresas israelíes. “La tecnología no tiene que servir para la guerra, tenemos que descolonizar la tecnología”, clamaba un portavoz, mientras los asistentes al congreso oían proclamas como “Israel asesina, la Fira patrocina”, en referencia a Fira de Barcelona, el organismo público-privado que tiene las instalaciones donde se celebra el congreso.

Inauguración del congreso con la llegada del Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Salvador Illa y el director delm GSMA John Hoffman. Foto: Massimiliano Minocri Massimiliano Minocri

Este lunes, el Rey, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y otras autoridades, han inaugurado el MWC y han asistido a la conferencia inaugural. Aunque no han mencionado los conflictos bélicos, casi todas las ponencias han puesto el foco en los peligros de la tecnología y en la seguridad.

En la conferencia, los ponentes han desgranado los principales retos tecnológicos actuales. Por ejemplo en inteligencia artificial: “La IA necesita cantidades masivas de energía, la tecnología está avanzando, pero la confianza no”, ha explicado Christel Heydemann, consejera delegada de Orange, quien ha reclamado también ambición a los países europeos para competir por el liderazgo de estas herramientas tecnológicas. “La revolución IA es vertiginosa, es cierto, pero tenemos que transformarlo en la visión hacia un futuro deseable”, ha añadido.

Por su parte, Vivek Badrinath, el director general de GSMA, la patronal de telefonía móvil que organiza el congreso, ha puesto el foco en su intervención en la necesidad de cerrar la brecha de uso de teléfonos móviles en el mundo — más de 3.000 millones de personas que no utilizan internet móvil pese a tener cobertura, según GSMA—, y ha alertado de los peligros de los fraudes por Internet y de la necesidad de mejorar en ciberseguridad. Otro de los temas más candentes en este MWC es la conectividad por satélite en el espacio. Margherita della Valle, consejera delegada de Vodafone, ha reclamado: “Tenemos que evitar que el espacio sea el salvaje oeste y que esto afecte a la Tierra”.