Entre lo retro y la robótica: así mejoran sus cámaras los móviles del MWC

Honor ha presentado su último plegable ultrafino y un smartphone cuya cámara se monta sobre un brazo robótico. Los smartphones de Xiaomi ponen en valor la alianza con Leica para reforzar sus capacidades fotográficas

Este año al Mobile World Congress se le ha quedado cara de sándwich. Las marcas de móviles, que presentan en Barcelona sus novedades para todo el año, se han visto cercadas por delante y por detrás. Solo unos días antes del evento, Samsung presentó su buque insignia, el Galaxy S26, y en los próximos días se espera que Apple lance el iPhone 17e. Con todo, tanto Honor como Xiaomi han apuntado alto.

Honor Magic V6 anuncia el plegable más delgado del mundo y su ‘Robot Phone’

La compañía china Honor, escindida de Huawei en 2020, ha presentado el smartphone plegable más estrecho del mercado. Solo tiene 8,75 milímetros de grosor cuando está cerrado. En comparación, es lo mismo que mide de canto el iPhone 17 Pro Max. El Honor Magic V6 supera así al Galaxy Z Fold 7 y a su predecesor, el Magic V5.

El dispositivo cuenta con dos paneles LTPO 2.0, con tasas de refresco adaptativas de 1 a 120 Hz. La pantalla exterior es de 6,52 pulgadas y la interior, de 7,95 pulgadas. Funciona con un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y tiene 16GB of RAM y 512 GB de almacenamiento.

Su batería, que introduce tecnología de silicio-carbono en un 25%, alcanza una capacidad de 6.660 mAh. Toda una proeza técnica para su mínimo grosor. En Europa y Latinoamérica estará disponible en la segunda mitad de 2026, aunque a China llegará este mismo mes.

Durante su presentación en el Palau de Congresos de Barcelona, Honor también ha dado detalles de un nuevo smartphone con una cámara articulada. Lo que sobresale de este dispositivo, nunca mejor dicho, es un brazo robótico que recuerda a Wall-E. Al igual que la encantadora máquina de la película de Pixar, el Robot Phone hace gestos expresivos, como asentir o incluso moverse al ritmo de la música.

El apéndice de su cámara trasera actúa como un estabilizador motorizado, de tres ejes y cuatro grados de libertad. Esto permite que la lente rote 360 grados siguiendo al usuario en videollamadas o grabaciones de vídeo. El encuadre se mantiene sin mover el terminal y evitando temblores.

El fabricante señala que su Robot Phone predice las emociones del usuario mediante IA y le sugiere contenido. Tiene una pantalla OLED de 6,79 pulgadas y una batería de 8.300 mAh. Pero no saldrá a la venta hasta la segunda mitad de este año.

El Xiaomi 17 profundiza en su alianza con Leica

La otra gran presentación de esta edición, previa al inicio de la feria, ha sido la de Xiaomi. La compañía china ha lanzado a nivel global —antes habían aparecido en China— sus Xiaomi 17 y 17 Ultra. Montan el chip de última generación Snapdragon 8 Elite Gen 5 y cuentan con un sistema de triple cámara, en colaboración con la marca alemana Leica.

El Xiaomi 17 Ultra cuenta con un sensor principal de una pulgada y de 50 megapíxeles, a f/1.67 de apertura y un ultra gran angular, también de 50 megapíxeles. A ellos se suma el gran factor diferenciador, un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles que permite captar más detalle y mejora la calidad del zoom. Estará disponible a partir de 1.449 euros.

El fabricante también ha lanzado una edición especial y limitada de este dispositivo: el Leica Leitzphone. Con un diseño retro inspirado en las antiguas Leica M, destaca por su anillo giratorio físico en la cámara trasera. Con él se puede ajustar el zoom y enfocar manualmente, como se hace en las cámaras réflex. A esto suma un software de fotografía específico (Leica Essential). Saldrá a la venta con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento por 1.999,99 euros.

Tanto la pantalla del Xiaomi 17, de 6,3 pulgadas, como la del Xiaomi 17 Ultra, de 6,9 pulgadas, tienen 3.500 nits de brillo. Ambos cuentan también con una batería que incorpora silicio en un 16%. La mayor densidad energética permite reducir el peso y el volumen. El modelo básico viene con 6.330 mAh y el Ultra, con 6.000 mAh.

La cámara del Xiaomi 17 monta tres sensores de 50 megapíxeles, el principal tiene apertura de f/1.67, mientras el gran angular, con f/2.4, se completa con un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm. El precio del dispositivo empieza en 999 euros.

A Xiaomi y a Honor se suman marcas como TCL, ZTE, Vivo o Huawei, que exhiben en el Mobile sus últimas apuestas. Otras, como Nothing, que anunciará su Phone (4a), se reservan.