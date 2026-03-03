La CIAF alertó a la Guardia Civil de cambios en los informes sobre las soldaduras de Adamuz después del siniestro

Vista de las vías del trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de Adamuz (Córdoba), una vez que fueron retirados el Alvia de Renfe y el tren de Iryo que colisionaron el 18 de enero.

Las pesquisas en torno al siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales el pasado 18 de enero, dan un vuelco significativo a la vista de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha constatado ante la Guardia Civil la posible manipulación de los informes sobre las soldaduras de ese tramo del trazado Madrid-Sevilla de alta velocidad. Según ha avanzado la Cadena SER, el órgano que se encarga de la investigación técnica detectó modificaciones en documentos que son esenciales en las pesquisas, y que fueron realizadas en fechas posteriores al accidente que envolvió a un tren de Iryo y un segundo de Renfe. La rotura de una de las 114 soldaduras presentes en el tramo de Adamuz está bajo la sospecha de haber causado la rotura de vía y posterior descarrilamiento de un tren de Iryo.

Los informes parten de la ingeniería Ayesa, que fue contratada por la gestora de la infraestructura Adif para inspeccionar los trabajos de renovación de la línea Madrid-Sevilla, entre ellos los de ejecución de las soldaduras. Fuentes de Adif aseguran estar al margen de cualquier manipulación: “A Adif le pidieron unos documentos y se los dimos intactos a la CIAF. Adif está entregando todo lo que le piden para la investigación”. Conocido el contenido de las explicaciones de la CIAF, desde la compañía pública se añade que “los documentos son de Ayesa, por tanto es esa empresa la responsable y, en ningún caso, afecta a la gestión o a la labor de Adif sino a la tramitación que hayan realizado ellos”.

Los retoques en la documentación fueron denominados por la CIAF “incongruencias” en una carta de alarma enviada el 10 de febrero a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, que actúa por orden del juzgado que instruye el caso de Adamuz y en Montoro (Córdoba). Desde el instituto armado se pidió entonces mayores explicaciones a la CIAF, que se produjeron a través de un informe más detallado el pasado 20 de febrero.

Los documentos que recopiló la CIAF sobre la soldadura que pudo motivar la rotura del carril en el punto kilométrico 318,681 presentaban contradicciones con versiones previas e iban acompañados de firmas fáciles de manipular. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba dio parte de todo ello a la jueza Montoro el 24 de febrero.

Las modificaciones a las que hace referencia la comisión en la documentación requerida a Adif se encuentran en los partes de soldaduras del Puesto de Banalización de Adamuz, entre las que se incluye la unión que apareció como primer punto de fractura en la vía al paso del tren de Iryo siniestrado ese domingo 18 de enero cuando viajaba en dirección Madrid, a las 19.43.

La soldadura fue ejecutada por la empresa gallega Maquisaba durante la noche del 24 de mayo de 2025, siendo revisada en primer lugar por Redalsa, por encargo de la UTE constructora que se ocupó de la renovación de vía en el desvío de Adamuz (Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi), y posteriormente por Ayesa, ingeniería que actuaba para la gestora de infraestructura Adif.

La CIAF ha detallado ante la Guardia Civil cambios sobre un documento con dos notas aclaratorias: “Informe final de soldaduras aluminotérmicas del PB de Adamuz (Córdoba - Sevilla)”. Ese documento de Ayesa fue realizado el 25 de junio de 2025, pero sufrió una modificación tres días después, el 28, en las páginas 13 y 14 y de la 16 a la 129. El documento ha tenido dos versiones, una primera con fecha de ese 25 de junio y otra, tras el siniestro, con fecha del 1 de febrero de 2026. Tal actualización no habría tenido reflejo en una nota aclaratoria del 3 de febrero de 2026. La CIAF habla de una “incongruencia de las dos versiones y no se puede saber con exactitud qué parte del documento ha sido modificada en qué momento”.

En una segunda nota aclaratoria, también posterior al accidente, se contradice a la primera, lo que no hace más que añadir incertidumbre al caso. La CIAF también ha advertido de que un segundo informe, titulado “Partes de soldaduras aluminotérmicas, actas de neutralizaciones y homogeneizaciones Adif PB Adamuz”, realizado por la especialista en soldaduras Maquisaba, presenta firmas que no han sido realizadas ni con formato electrónico ni a mano, sino con “imágenes escaneadas de una firma manuscrita que es fácilmente manipulable”.