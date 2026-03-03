Detenido el director de Tránsito de Iguala por el ‘caso Ayotzinapa’

Una nueva detención relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ha sido anunciada este martes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha informado del arresto de Mauro Antonio Mosso Benítez por delincuencia organizada en Iguala, Guerrero. Es director de Tránsito y Vialidad Municipal y era policía estatal en 2014, cuando la tragedia azotó a Iguala. Algunos reportes lo acusan de haber usado un teléfono el 27 de septiembre de 2014 que pertenecía a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De acuerdo con las autoridades, el hombre fue capturado durante un cateo a un inmueble en el fraccionamiento Villas del Rey en el que también se aseguraron armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga.

El Gobierno ha indicado que el funcionario fue puesto a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica. Antes de la detención de Mosso, las últimas novedades sobre el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que conmocionó a México y mostró la colusión entre grupos criminales y autoridades, se habían registrado a finales del año pasado.

Tras una reunión con los familiares de los jóvenes, Claudia Sheinbaum comunicó la detención de 10 personas por el crimen. En ese mismo encuentro, la mandataria aceptó la petición de las familias de rearmar el grupo de investigadores internacionales independientes que se había desintegrado por el bloqueo del Gobierno y el Ejército para esclarecer lo sucedido. Los militares se habían negado a entregar documentos en su posesión que contenían conversaciones interceptadas a la red criminal responsable del ataque a los estudiantes.

Las detenciones en ese momento incluyeron a policías municipales como Rodolfo Rueda y su hijo, los propietarios de dos crematorios en Iguala e Irving Arroyo, un exempleado de uno de esos lugares. Su arresto se asocia con una teoría que apunta a que los cuerpos de algunos de los estudiantes fueron llevados a Funerarias El Ángel y Funerales Económicos Rueda. Más de 11 años después de que se perdiera el rastro de los jóvenes, apenas tres trozos de hueso de tres de ellos, y algunos otros restos, se han encontrado. Las dudas sobre su paradero se acumulan mientras las respuestas no llegan.

La Secretaria de Seguridad ha asegurado en su comunicado sobre la detención de Mosso que refrenda su compromiso "para avanzar en las investigaciones, detener a quienes generen violencia y combatir la impunidad en el país”. En el operativo han participado, además de la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.