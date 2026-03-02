Ir al contenido
Ataque contra Irán

Sheinbaum condena la escalada del conflicto en Oriente Próximo: “La ONU dejó de cumplir su labor”

La presidenta de México critica que los países con mayor fuerza militar se impongan sobre otros y hace un llamado a la solución pacífica

Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, este lunes.Sáshenka Gutiérrez (EFE)
Micaela Varela
Micaela Varela
México -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha condenado los ataques de Irán ocurridos durante el fin de semana y la escalada del conflicto en Oriente Próximo con bombardeos a la población civil. “La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”, ha declarado este lunes desde su rueda de prensa matutina. La mandataría ha hecho llamado a solución pacífica del conflicto y a la autodeterminación de los pueblos, mientras ha mandado un mensaje de tranquilidad sobre los mecanismos para contener la inflación derivada del aumento del precio del petróleo.

No es la priemera vez que Sheinbaum lanza un dardo a los organismos internacionales de derechos humanos. Ya criticó a la ONU por no actuar ante el conflicto entre Estados Unidos con Venezuela por la captura de Maduro. “Estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel, pues, de la política diplomática multilateral. Es triste, por decir lo menos, lo que ocurre”, ha subrayado.

Información de última hora en desarrollo...

