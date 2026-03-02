Europa concede un millón de euros al Círculo de Bellas Artes y otras entidades europeas para responder a “las presiones sobre la libertad artística”

La Alianza Europea de Academias, a la que pertenece el Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA), ha anunciado este lunes la creación de un proyecto parcialmente financiado por la Unión Europea para responder “a las crecientes presiones sobre la libertad artística y la autonomía cultural en toda Europa”. El plan de cuatro años de duración incluye un presupuesto total de 1.761.000 euros —60% aportado por Europa—, del que la institución madrileña recibirá cerca de 320.000 para la elaboración de un mapa digital que documente las amenazas a la libertad artística en toda Europa. El anuncio coincide con la todavía encendida polémica por la gran reducción de la subvención de la Comunidad de Madrid al Círculo, que pasó de 250.000 euros anuales en años anteriores a solo 12.500 para 2026. Sujeta, además, a financiar “solo propuestas idóneas” para el Ejecutivo.

El resto del proyecto europeo, que se concentra en solo 10 de las 72 instituciones que forman la alianza, incluye programas de movilidad para artistas censurados en sus países, talleres, formación y conferencias internacionales. “Esto supone una legitimación de esta red de instituciones culturales europeas nacida en 2020 para proteger la libertad de creación artística en nuestro continente. El hecho de que haya recibido una financiación europea de esta magnitud muestra el prestigio y el valor que tiene”, dice Valerio Rocco, director del Círculo.

Es la misma red —con instituciones como la Akademie der Künste de Berlín, la más antigua de Europa; la Academia de Bellas Artes de París; la Royal Academy of Arts (Londres) y L’Accademia Nazionale del Disegno (Roma)— que salió en defensa del Círculo hace dos semanas con una carta que envió al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la que le pedía que reconsidere “el drástico recorte de financiación” para “contrarrestar cualquier sospecha expresada públicamente de que existen motivos ideológicos o políticos detrás, y poder afirmar así que la libertad artística en la Comunidad de Madrid no está actualmente en peligro”. El mapa que realizará el CBA incluirá, confirma el director, a la Comunidad de Madrid como caso de estudio. “No hay manera más clara de definir lo que es una restricción de la libertad de creación artística que esta”, dice.

El nuevo proyecto, cuenta Christiane Lötsch, coordinadora de la Alianza y gerente de proyectos de la Akademie der Künste de Berlín, no se creó pensando en ningún país en especial, pero sí en “los recortes presupuestarios financieros que se utilizan políticamente en muchos países europeos” y para “desarrollar una estrategia común para lidiar con estas nuevas condiciones políticas”. También cree, como el director del CBA, que la aprobación de este presupuesto es “una acción política por parte de la Unión Europea para demostrar que para ellos es importante la libertad creativa”. Y espera que “esta atención europea contribuya al apoyo” que han mostrado al centro madrileño. “Cuando nos enteramos de la reducción de financiación”, recuerda Lötsch, “nos enfurecimos. El Gobierno regional no entiende que esto también es un corte a su panorama cultural y artístico”.

Desde 1983, cuando se creó el consorcio público privado que gestiona el Círculo de Bellas Artes (CBA), la Comunidad de Madrid otorgaba una subvención nominativa, esto es, una ayuda que el centro gestionaba de manera independiente. En los últimos siete años había sido de 250.000 euros. En 2025, bajó a 100.000, y además, la Consejería que dirige Mariano de Paco decidió que ya solo financiaría actividades concretas. En 2026 la ayuda de la CAM al CBA se limita, por el momento, a 12.500 euros para la lectura de El Quijote. “Con este modelo”, justificaba a EL PAÍS de Paco, “se elimina la discrecionalidad. Permite que colaboremos en cualquier momento y esto está ya dando unos resultados estupendos”, poniendo como ejemplo proyectos con los museos nacionales del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, y el Ateneo. “En algunos de estos casos, la aportación final ha sido mayor de la que se daba inicialmente con una subvención nominativa”, apuntaba, recalcando también que siguen abiertos a costear iniciativas del CBA a lo largo de este año.

El dinero que el Círculo madrileño recibirá del proyecto europeo, aunque no podrá usarse para la implementación de actividades propias, ayudará, como explica Rocco, a pagar los sueldos del personal: “Contiene gastos de personal y nos ayuda mucho en términos económicos, nos viene muy bien en estos momentos en los que este corte presupuestario nos ha supuesto un cierto problema en nuestro balance anual”. Se sumará a un presupuesto de más de siete millones de euros para 2026, del que solo el 7% proviene de entidades privadas. El resto procede de visitantes, alquiler de espacios, patrocinadores privados para proyectos concretos y las cuotas de los socios.