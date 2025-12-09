Cultura aumentará su aportación económica al Círculo de Bellas Artes de Madrid

La decisión se ha tomado ante la “asfixia económica” de parte de la Comunidad de Madrid, que ha pasado de otorgar a la institución 250.000 euros en 2024 a 12.000 euros para 2026

La aportación económica que hace el Ministerio de Cultura al Círculo de Bellas Artes de Madrid —una entidad privada cultural sin ánimo de lucro— aumentará ante la disminución en los últimos años de la financiación que la Comunidad de Madrid entregaba a la institución. La medida la ha informado Cultura este martes en marco de la reunión del Patronato del Círculo de Bellas Artes, del que el Ministerio es miembro.

La decisión del Ministerio de Cultura consta de un incremento de su aportación en 2026 hasta llegar a los 300.000 euros anuales, 50.000 euros más que los entregados este año, para que el Círculo pueda mantener su actividad regular. Esto, después de que la Comunidad de Madrid haya disminuido su financiación, pasando de 250.000 euros en 2024 a 100.000 euros este año, y con una previsión de 12.000 euros para 2026.

“El Círculo de Bellas Artes es uno de los motores culturales y artísticos de Madrid, y el Ministerio de Cultura refuerza su compromiso con su labor, cuyo impacto va más allá de la ciudad”, ha explicado en un comunicado Cultura. El ministro Ernest Urtasun ha señalado en ese texto que lo hecho por la Comunidad de Madrid “supone un intento injustificado de condicionar la programación del Círculo y ejercer una presión incompatible con la autonomía cultural que debe regir cualquier institución artística”, y ha agregado que “la asfixia económica es una práctica de censura que estamos viendo en otras Comunidades Autónomas y que desde el Ministerio de Cultura estamos combatiendo”.

La amenaza de una falta de financiación se vive en plena celebración de los 100 años del Círculo de Bellas Artes, lugar de encuentro no solo de la actividad cultural madrileña, sino también nacional e internacional. En su histórico edificio de la calle Alcalá, durante un siglo el Círculo ha desarrollado —entre tantas otras cosas— exposiciones de arte y fotografía, muestras de teatro, conciertos, ciclos de cine, formaciones abiertas en distintas disciplinas y debates entre pensadores.