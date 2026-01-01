Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Accidentes de tráfico

La Nochevieja se salda en Cataluña con 117 detenidos, 27 de ellos por violencia de género

Una mujer muere la Noche de Fin de Año en un accidente de tráfico en Malgrat de Mar

Agencias
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Nochevieja se ha saldado en Cataluña con 117 personas detenidas, de ellas 27 por violencia de género o violencia en el hogar, según ha informado el Departamento de Interior y Seguridad Pública. Los Mossos d’Esquadra, en colaboración con las policías locales, puso anoche en marcha un dispositivo especial con motivo de la Nochevieja que comenzó a las 22.00 horas y ha acabado a las 10.00 de este jueves para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la movilidad en la red viaria a en el participaron unos 1.800 agentes en toda Cataluña. La consejería ha detallado que, de las 117 personas detenidas, 46 lo fueron por delitos contra el patrimonio, 10 por delitos de lesiones, una por un delito contra la violencia sexual y 33 por otros hechos.

Interior movilizó a 1.800 agentes en toda Cataluña, que se encargaron también de velar por la seguridad viaria. El balance provisional en cuanto accidentes de tráfico es el de una víctima mortal. Una mujer murió la a consecuencia de la salida de vía del turismo en el que viaja por la N-II a la altura de Malgrat de Mar (Barcelona). El conductor del vehículo y el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital de Mataró. Los mossos están investigando las causas del siniestro que se originó cuando el coche se salió de la calzada, cayó en una zona boscosa y se incendió, causando la muerte a la mujer que ocupaba la parte posterior del vehículo.

Los mossos recibieron el aviso a las 23.43 horas de este miércoles y activaron cinco patrullas y, además, se desplegaron cuatro dotaciones de bomberos y cuatro unidades del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Con esta víctima mortal, Cataluña cierra el año 2025 con 144 personas fallecidas en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña, según el balance provisional del Servei Català de Trànsit (SCT).

Protección Civil recibió desde la Nochevieja y hasta las 09:00 horas de este 1 de enero 6.171 llamadas relacionadas con 4.358 incidencias relacionadas con las celebraciones de la llegada del Nuevo Año. En concreto, los servicios de emergencias recibieron un 8,3% de peticiones de asistencia respecto a la Nochevieja de 2024, pero ninguna de ellas revistió gravedad. Las llamadas se hicieron sobre todo desde las comarcas del Barcelonès (2.852), Vallès Occidental (578) y Baix Llobregat (415). Bombers de la Generalitat realizaron más de un centenar de servicios vinculados a accidentes de tráfico, apertura de viviendas, rescates urbanos e incendios en viviendas saldadas sin heridos de gravedad.

A las 4.00 de la madrugada, los bomberos tuvieron que sofocar de madrugada un incendio en el comedor de un piso en Tortosa -una de las tres personas afectadas fue evacuada por el servicio de emergencias- y otro incendio en un local de Sant Just Desvern (Barcelona) por el que una persona fue atendida por el SEM. Los bomberos se vieron obligados también a evacuar de forma preventiva un hotel de Blanes tras declararse un incendio en una habitación y aplicaron la misma medida preventiva en Martorell tras incendiarse el ático de una finca.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cataluña suma 121 víctimas mortales en accidentes de tráfico, seis más que en el mismo periodo del año pasado

Agencias | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  2. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
  3. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  4. Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
  5. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_