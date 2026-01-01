La Nochevieja se salda en Cataluña con 117 detenidos, 27 de ellos por violencia de género

La Nochevieja se ha saldado en Cataluña con 117 personas detenidas, de ellas 27 por violencia de género o violencia en el hogar, según ha informado el Departamento de Interior y Seguridad Pública. Los Mossos d’Esquadra, en colaboración con las policías locales, puso anoche en marcha un dispositivo especial con motivo de la Nochevieja que comenzó a las 22.00 horas y ha acabado a las 10.00 de este jueves para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la movilidad en la red viaria a en el participaron unos 1.800 agentes en toda Cataluña. La consejería ha detallado que, de las 117 personas detenidas, 46 lo fueron por delitos contra el patrimonio, 10 por delitos de lesiones, una por un delito contra la violencia sexual y 33 por otros hechos.

Interior movilizó a 1.800 agentes en toda Cataluña, que se encargaron también de velar por la seguridad viaria. El balance provisional en cuanto accidentes de tráfico es el de una víctima mortal. Una mujer murió la a consecuencia de la salida de vía del turismo en el que viaja por la N-II a la altura de Malgrat de Mar (Barcelona). El conductor del vehículo y el copiloto sufrieron heridas y fueron trasladados al hospital de Mataró. Los mossos están investigando las causas del siniestro que se originó cuando el coche se salió de la calzada, cayó en una zona boscosa y se incendió, causando la muerte a la mujer que ocupaba la parte posterior del vehículo.

Los mossos recibieron el aviso a las 23.43 horas de este miércoles y activaron cinco patrullas y, además, se desplegaron cuatro dotaciones de bomberos y cuatro unidades del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Con esta víctima mortal, Cataluña cierra el año 2025 con 144 personas fallecidas en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de Cataluña, según el balance provisional del Servei Català de Trànsit (SCT).

Protección Civil recibió desde la Nochevieja y hasta las 09:00 horas de este 1 de enero 6.171 llamadas relacionadas con 4.358 incidencias relacionadas con las celebraciones de la llegada del Nuevo Año. En concreto, los servicios de emergencias recibieron un 8,3% de peticiones de asistencia respecto a la Nochevieja de 2024, pero ninguna de ellas revistió gravedad. Las llamadas se hicieron sobre todo desde las comarcas del Barcelonès (2.852), Vallès Occidental (578) y Baix Llobregat (415). Bombers de la Generalitat realizaron más de un centenar de servicios vinculados a accidentes de tráfico, apertura de viviendas, rescates urbanos e incendios en viviendas saldadas sin heridos de gravedad.

A las 4.00 de la madrugada, los bomberos tuvieron que sofocar de madrugada un incendio en el comedor de un piso en Tortosa -una de las tres personas afectadas fue evacuada por el servicio de emergencias- y otro incendio en un local de Sant Just Desvern (Barcelona) por el que una persona fue atendida por el SEM. Los bomberos se vieron obligados también a evacuar de forma preventiva un hotel de Blanes tras declararse un incendio en una habitación y aplicaron la misma medida preventiva en Martorell tras incendiarse el ático de una finca.