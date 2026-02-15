La final del Benidorm Fest 2026 logra un 12,1% de cuota de pantalla, completando la edición menos vista de su historia

El primer año que el certamen se celebra al margen de Eurovisión alcanza datos aceptables para La 1, aunque alejados de años anteriores. A pesar de su bajón, la cadena pública lideró en la noche del sábado

La final del Benidorm Fest 2026 obtuvo este sábado un 12,1% de cuota de pantalla en la que es su primera edición al margen del festival de Eurovisión. Una media de 1.085.000 espectadores vieron en La 1 la victoria del dúo gaditano Tony Grox & Lucycalys, que se llevaron los 150.000 euros de premio con su tema T AMARÉ. Más de 4,1 millones de espectadores conectaron con el programa en algún momento de su emisión, según el informe de Dos30′ a partir de los datos recogidos por Kantar Media.

Se convierte en la edición menos vista de su historia, aunque la cadena pública lideró con esta emisión. Atrapa un millón, en Antena 3, se quedó lejos, con un 9,4% de share.

Univisión ofreció a los dos música andaluces viajar a Estados Unidos para grabar un sencillo junto a uno de los productores más reconocidos de la industria de la música latina. Y Spotify invitó a Asha, joven autora de éxitos como el Yo ya no quiero ná de Lola Índigo, a grabar un tema en su estudio insignia de Estocolmo tras competir con su canción Turista, en una final presentada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernánd y Lalachus.

Donde sí logró grandes datos La 1 con esta final del sábado fue en la franja de audiencia más joven, En espectadores de entre 23 y 24 años su audiencia se disparó a un gran 21%. Y fue todavía mejor entre los de 24 y 44 años: 28,4% de share.

Hasta este momento, la primera edición del Benidorm Fest sin conexión a Eurovisión no estaba destacando en audiencias, aunque tampoco su resultado ha sido un fracaso para la cadena pública. La primera semifinal del pasado martes fue la menos vista de su historia, pero aun así logró datos aceptables gracias a la escasa competencia a la que se enfrentaba en esa noche. Por un lado, bajó por primera vez del millón de espectadores, al quedarse en 850.000 de audiencia media. Al mismo tiempo, se hizo con un 11,1% de cuota de pantalla, dato superior al de la primera semifinal de la segunda y tercera edición de este concurso en años anteriores.

La segunda semifinal logró este jueves una cifra correcta, similar a la del año anterior, pero que situó a La 1 por detrás de las propuestas de Antena 3 y Telecinco, con un 11,1% de cuota de pantalla y una media de 857.000 espectadores, resultados calcados a los de dos días antes. Solo bajó seis décimas en comparación con la misma emisión de 2025.

La emisión más vista de la historia del Benidorm Fest sigue siendo la final de la primera edición, con la victoria de Chanel y su SloMo, que obtuvo un 21% de cuota media de pantalla y casi tres millones de espectadores de media en el año 2022.