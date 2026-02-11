La primera semifinal del Benidorm Fest sin conexión a Eurovisión es la menos vista de su historia, pero salva la noche

Una gala del certamen baja por primera vez del millón de espectadores de media, pero cumple en cuota de pantalla al empatar con Antena 3

La edición de 2026 del Benidorm Fest es un punto de inflexión para TVE. Por primera vez, el festival de música no está vinculado a Eurovisión (que España ha abandonado por la participación de Israel), y La 1 debe convencer a los espectadores del interés del certamen a partir de ahora. De momento, en su primera semifinal, celebrada este martes, han salvado los muebles, aunque con la gala menos vista de la historia del certamen, bajando por primera vez del millón de espectadores, al solo alcanzar los 850.000 espectadores de audiencia media.

En una noche sin una competencia demasiado exigente y al empezar casi a las once, sin embargo, TVE puede ponerse la medalla de liderar en números brutos el prime time (aunque no en estricta coincidencia), ya que, además, pese a haber bajado dos puntos en la cuota de pantalla respecto al año pasado, con un 11,1%, el dato es superior al de la primera semifinal de la segunda y tercera edición. Eso le sirve a la pública para coliderar en la cuota, al empatar con Antena 3 y la serie turca Renacer, que marcó 781.000 espectadores de media y un 11,1% de share (si bien la ficción fue primera en coincidencia por dos décimas), y superar holgadamente a Universo Calleja de Telecinco, con 647.000 espectadores de audiencia media y un 9,1%.

La primera semifinal no pudo alcanzar tampoco la media diaria de La 1, que fue segunda este martes con un 12,5% de la audiencia, solo por detrás del 14% de Antena 3. Telecinco vuelve a no poder alcanzar el nueve en su media diaria, ni, de momento, en la mensual. Así queda la historia del Benidorm Fest en audiencias durante sus cinco ediciones:

Benidorm Fest 2022 primera semifinal: 1.534.000 de espectadores de media y 11,8% de cuota de pantalla.

Benidorm Fest 2022 segunda semifinal: 1.728.000 y 14,2%.

Benidorm Fest 2022 final: 2.966.000 y 21% (máximo).

Benidorm Fest 2023 primera semifinal: 1.044.000 y 10%.

Benidorm Fest 2023 segunda semifinal: 1.020.000 y 9,4%.

Benidorm Fest 2023 final: 1.887.000 y 14,7%.

Benidorm Fest 2024 primera semifinal: 1.005.000 y 10,8%.

Benidorm Fest 2024 segunda semifinal: 1.039.000 y 10,5%.

Benidorm Fest 2024 final: 1.977.000 y 16,6%.

Benidorm Fest 2025 primera semifinal: 1.215.000 y 13,1%.

Benidorm Fest 2025 segunda semifinal: 1.030.000 y 11,7%.

Benidorm Fest 2025 final: 1.938.000 y 17,1%.

Benidorm Fest 2026 primera semifinal:

Ahora el reto es mantener este interés en la gala del jueves (que suele marcar peor dato) y en la final, aprovechando alguna polémica o algún momento viral que despierte el interés sobre cantantes de momento desconocidos. Izan Llunas, Kenneth, Mikel Herzog Jr., KITAI, María León & Julia Medina y Tony Grox & LUCYCALYS son los primeros seis clasificados para la final del Benidorm Fest 2026 para el sábado, mientras que Luna Ki tuvo que abandonar por sentirse indispuesta.