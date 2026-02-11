Benidorm Fest 2026: Izan Llunas, Kenneth y Mikel Herzog Jr., entre los primeros finalistas. Luna Ki ‘abandona’ de nuevo

La semifinal de este martes ha elegido a los primeros clasificados que optarán este sábado a ganar el certamen, ya desligado de Eurovisión

Izan Llunas, Kenneth, Mikel Herzog Jr., KITAI, María León & Julia Medina y Tony Grox & LUCYCALYS son los primeros seis clasificados para la final del Benidorm Fest 2026. Esta primera fase eliminatoria se ha celebrado este martes desde el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm.

Por primera vez en la que es su quinta edición, ganar este concurso celebrado por TVE no supondrá representar a España en Eurovisión, ya que la cadena pública se ha retirado del certamen a modo de protesta por la participación de Israel. Para compensar esa ausencia, el vencedor o vencedora recibirá 150.000 euros de premio (100.000 destinados al intérprete o intérpretes y 50.000 a los autores de la canción).

Liderada por el infalible Jesús Vázquez en la que es su primera aparición tras su comentado abandono de Mediaset, el presentador ha estado acompañado por Inés Hernand y Javier Ambrossi en una primera semifinal que ha sido un campo de minas de nepobabies.

La llegada de Sergio Jaén, encargado de la puesta en escena de la propuesta ganadora de Eurovisión 2025, Wasted Love de JJ, como director artístico del Benidorm Fest 2026, tenía la misión de asegurar que el espectáculo en su conjunto cuenta con una mayor coherencia estética y técnica. Y hasta el momento el prometido cambio no se ha notado especialmente en esta nueva era del certamen.

Esta edición del Benidorm Fest ha costado casi cuatro millones de euros. Son 1,2 millones más que el año pasado. Con ese nuevo impulso económico se ha hecho cargo de las tres emisiones, la de este martes, este jueves y la final del sábado, la productora Sold Out, responsable de dos logrados espectáculos televisivos recientes como la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos que acogió Sevilla y la edición de Eurovisión Junior 2024 celebrada en Madrid. Este salto presupuestario se ha notado especialmente en su gigantesco y muy visual escenario.

Las seis candidaturas más votadas por el jurado profesional, anunciadas en orden aleatorio y sin indicar la puntuación concreta obtenida por cada una de ellas, han sido Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas y Kenneth. Este jurado está formado, entre otros, por Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE); Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; e Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group.

El otro 50% de las votaciones del festival recae de nuevo en la votación popular, compuesta a partes iguales por el televoto (llamadas de teléfono y/o sms y participación en la aplicación de RTVEPlay) y por un jurado demoscópico formado por una muestra de 350 personas representativas del país. Sus seis elegidos han sido prácticamente los mismos artistas que los del jurado: Izan Llunas, Kenneth, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr., KITAI y Tony Grox & LUCYCALYS.

Por tanto, no ha habido sorpresa con la calificación de ⁠Tony Grox & Lucycalis y el pegadizo estribillo de T Amaré, un éxito de escuchas desde antes del inicio de este Benidorm Fest. Tampoco ha sido inesperada la elección de Kenneth, quien llegaba como otro de los favoritos de esta primera semifinal con la explosiva apuesta latina que nunca puede faltar en el Benidorm Fest. Los ojos no mienten ha garantizado la dosis de brillos, bíceps, fuego y bailarines con una propuesta heredera de estrellas anteriores del certamen, como Jorge González y J Kbello.

El joven Izan Llunas, realeza benidormense como nieto de Dyango, es además hijo de Marcos Llunas. Los festivales de la OTI y de Eurovisión están en su ADN. Ha demostrado tablas suficientes como para elevar ¿Qué vas a hacer?, su apuesta genérica de pop postadolescente con la que seguirá compitiendo el próximo sábado. También de herencia eurovisiva es Mikel Herzog Jr. quien se ha colado en la final con una balada bastante olvidable, Mi mitad. Junto a ellos siguen en competición los rockeros KITAI (El amor te da miedo) y el dúo formado por la mexicana María León y la española Julia Medina (Las damas y el vagabundo).

Dora Portigo, la estrella más joven de la saga Bosé, y Marlon Collins, han sorprendido de forma positiva por su directo con su Rakatá, pero no han pasado a la final al no haber recibido el apoyo de la audiencia. También han quedado fuera de la competición Greg Taro, el hermano de la estrella internacional Álvaro Soler, y Luna Ki. La cantante abandonó la primera edición del Benidorm Fest antes incluso de empezar, cuando la organización le impidió cantar ayudada del autotune. Este martes, por fin subía al escenario con una segunda oportunidad que de nuevo no supo aprovechar. Tras interpretar Bomba de amor sin aderezos vocales y sin mucho entusiasmo, volvía a desaparecer antes de tiempo del certamen, ausentándose de la fase de votaciones al sentirse indispuesta.